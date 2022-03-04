畢彼特血濺新幹線車廂

■真田廣之披血拔刀神息凝重。

畢彼特主演、在日本拍攝的動作片《Bullet Train》前日公開預告片，可見畢彼特在新幹線「子彈火車」列車內外有追逐、爆炸及打鬥等戲碼，亦有穿插講笑鏡頭。該片是改編自伊坂幸太郎的暢銷小說《瓢蟲》，講述三組殺手在新幹線列車上各有任務，畢彼特演殺手，接令要偷走裝贖金的箱子，連場打鬥下血濺車廂，更和對手纏鬥到開行中的列車車外！真田廣之則額邊披血，殺氣騰騰地拔刀！預告片亦可見到富士山、東京鐵塔和東京街景等名勝，疫情下未能赴日旅遊的影迷或能望梅止渴。