疫情下生意難做家燕姐狂呻 黃宗澤蠔吧餐廳 損失過百萬

停業兩周■黃宗澤位於尖沙咀嘅蠔吧餐廳暫時停業兩周。

主攻生蠔■黃宗澤的餐廳主打生蠔，有唔少圈中人幫襯。

合唱打氣■家燕姐跟學員「港孩合唱團」合唱《信望愛2022》願香港人平穩度過疫情。

唔煩老公■張美妮唔擔心老公嘅髮型屋生意，作為女人都係專心湊女。

御用理髮■張美妮有御用老公髮型師。

停三個月■張美妮老公KK嘅髮型屋停業3個月，為安全故不主張員工於停業時上門幫人剪髮。

減租頂住■張偉文經理人方俊經營3間花店，疫情下花墟生意一落千丈，只能盡量散貨套現養住一班舊同事。

轉減肥Plan■啱啱經營美容院嘅亞視經理人林寶玉話焗住畀租，只好跟醫務所合作轉減肥Plan自救。

改三餸飯■喺觀塘工業區開外賣燉湯嘅E-kids成員林詠倫(Alan)亦已停工並指有意改做三餸飯自救。

停工抗疫■目前正跟周秀娜拍緊寰亞劇《叠影狙擊》的黃宗澤，因為疫情要停工幾日。

維園學堂■Ben Sir搞網上課程成為疫市奇葩，他指專業人士最穩陣，就算商鋪執笠，會計師嘅工作都能堅守到最後。

減租頂住■「賈名媛」邱芷微與男友投資嘅藝術學院雖然唔係表列處所，但冇人敢上堂，好彩業主都肯減兩成租金，為期半年。

第5波疫情未見頂，大部份藝人冇工開，就算經營副業嘅藝人生意都失守，雪上加霜，叫苦連天。經營蠔吧餐廳已經3年嘅黃宗澤﹙Bosco）索性由上月21日開始停業到3月7日，損失過百萬；至於家燕媽媽藝術中心為咗學員安全都停咗實體課，不過家燕姐係良心僱主，仍全數支薪畀員工，暫時損失6位數字，家燕姐嘆咗一口氣說：「慶幸校址係自己物業唔使傷到入肉。」採訪：方騫平 攝影：葉君海黃宗澤經營的蠔吧餐廳之前因為有員工家屬中招，諗住關門7日大消毒求安心，但眼見疫情愈加嚴重，就算只做外賣，員工返工都有危險，臨時決定再關門多一星期，他用輕鬆語調無奈笑住說：「裁員就冇，希望業主可減租頂住先，o依家都冇辦法，佢哋扣吓假先，唔係點呀！不過，我啲員工真係好好呀，佢哋主動提出話『7日你(老闆)嘅，7日No Pay Leave。』等個疫情緩和再睇吓有乜可以諗，暫時冇嘢諗到。」問到疫情下損失多少？Bosco坦言：「過百萬（7位數字）實有啦，做生意梗係有賺有蝕，不過o依家疫情嚴重實難捱。」至於會否放棄他醉心嘅飲食生意？他有所保留：「過咗疫情再諗。」全數支薪成為良心僱主至於家燕姐省招牌嘅藝術中心暫停幾個星期實體課，只供網上授課：「因為好多小朋友嚟上堂時跳吓玩吓，未必會戴好口罩，容易互相感染，停止上實體課以策安全，而且都擔心啲同事返工啦，o依家最好留喺屋企，出入都要小心。」問到損失多少時？她即唞大氣唉了幾聲，然後說：「全部照出糧呀…唉…都冇辦法啦，損失6位數字又未到7位數嘅，好彩係自己物業冇咁傷囉…唉…不過行行都係咁冇辦法喇！個個都唔想嘅，我都係以安全健康為首，希望疫情盡快過去。」望防疫基金照顧停業者張美妮的老公黃國強（KK）是髮型屋老闆，擁有4間店鋪，至4月20日前處於停業階段的KK希望抗疫基金及業主減租可以幫補少少，但保守估計每月都要損失幾十萬：「o依家員工要停薪留職，呼籲政府喺『防疫抗疫基金條例』唔好揸得咁緊，尤其照顧埋一啲因為停業冇糧出嘅自僱員工，等佢哋有多啲保障，我有伙記停業搞到冇飯開，有啲中層員工要問我借糧嚟養妻活兒，佢哋真係好慘。」另外，Ben Sir(歐陽偉豪) 變成疫市奇葩，前年開辦「維園學堂」，去年開始搞網上課程進攻「Ben Sir網上讀書會」，招收小學至初中生。Ben Sir說：「呢兩個月收生激增3倍以上，感受到家長恐慌及發矛，所以o依家開辦埋《全民造師即慶故事創作演講師》，好似第3針疫苗咁當知識補充劑。」