疫情下生意難做家燕姐狂呻 黃宗澤蠔吧餐廳 損失過百萬

採訪：方騫平 攝影：葉君海
黃宗澤經營的蠔吧餐廳之前因為有員工家屬中招，諗住關門7日大消毒求安心，但眼見疫情愈加嚴重，就算只做外賣，員工返工都有危險，臨時決定再關門多一星期，他用輕鬆語調無奈笑住說：「裁員就冇，希望業主可減租頂住先，o依家都冇辦法，佢哋扣吓假先，唔係點呀！不過，我啲員工真係好好呀，佢哋主動提出話『7日你(老闆)嘅，7日No Pay Leave。』等個疫情緩和再睇吓有乜可以諗，暫時冇嘢諗到。」
問到疫情下損失多少？Bosco坦言：「過百萬（7位數字）實有啦，做生意梗係有賺有蝕，不過o依家疫情嚴重實難捱。」至於會否放棄他醉心嘅飲食生意？他有所保留：「過咗疫情再諗。」
全數支薪成為良心僱主
至於家燕姐省招牌嘅藝術中心暫停幾個星期實體課，只供網上授課：「因為好多小朋友嚟上堂時跳吓玩吓，未必會戴好口罩，容易互相感染，停止上實體課以策安全，而且都擔心啲同事返工啦，o依家最好留喺屋企，出入都要小心。」問到損失多少時？她即唞大氣唉了幾聲，然後說：「全部照出糧呀…唉…都冇辦法啦，損失6位數字又未到7位數嘅，好彩係自己物業冇咁傷囉…唉…不過行行都係咁冇辦法喇！個個都唔想嘅，我都係以安全健康為首，希望疫情盡快過去。」
望防疫基金照顧停業者
張美妮的老公黃國強（KK）是髮型屋老闆，擁有4間店鋪，至4月20日前處於停業階段的KK希望抗疫基金及業主減租可以幫補少少，但保守估計每月都要損失幾十萬：「o依家員工要停薪留職，呼籲政府喺『防疫抗疫基金條例』唔好揸得咁緊，尤其照顧埋一啲因為停業冇糧出嘅自僱員工，等佢哋有多啲保障，我有伙記停業搞到冇飯開，有啲中層員工要問我借糧嚟養妻活兒，佢哋真係好慘。」另外，Ben Sir(歐陽偉豪) 變成疫市奇葩，前年開辦「維園學堂」，去年開始搞網上課程進攻「Ben Sir網上讀書會」，招收小學至初中生。Ben Sir說：「呢兩個月收生激增3倍以上，感受到家長恐慌及發矛，所以o依家開辦埋《全民造師即慶故事創作演講師》，好似第3針疫苗咁當知識補充劑。」