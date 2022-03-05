■叱咤頒獎一刻，泳兒未上台領獎已哭成淚人。

■泳兒最近推出大碟《Dark Light Of The Soul》。

■泳兒現在製作歌曲，比以往投入度更高。

■06年，泳兒首踏叱咤頒獎台，奪得生力軍金獎。

泳兒憑歌曲《荊棘海》，年初首奪「叱咤十大」，領獎時全程爆喊，她承認因從沒預計再有機會得獎，更直言有種苦盡甘來感覺。而她最近推出大碟《Dark Light Of The Soul》，除了收錄了《荊棘海》外，還有這3年製作的暗黑風歌曲，她坦言得獎後對今次大碟及未來製作歌曲更有信心，而今年除做音樂外，最想挑戰演變態角色。 採訪：杜淑霞 攝影：葉君海 髮型：Zivyeunghair@leonardo3 化妝：Cyrus Lee 服裝：Ports Pure 場地：PHENOMENON WINE • DINE泳兒在《叱咤》攞獎時很大感觸，因太耐冇機會上過這頒獎台，「出道嗰年上過後一直都冇機會，真係有種苦盡甘來感覺，同埋冇預計過仲有機會上台，因為好似愈嚟愈難，得10隻歌，其實係一件唔容易嘅事。」她承認得獎令信心大增，「係好大嘅肯定，對於我或者團隊嚟講係支好大強心針，我哋3年前做呢個計劃，冇諗住啲獎項嚟做，只係希望事業上有個突破或者轉機。」得奬亦令她對新碟更加有信心，「要令人去擁有一隻實體碟，隻碟嘅概念好緊要，今次我哋真係花咗好多心思，希望大家當係一個收藏。」朝住勇字試新嘢這3年的製作過程，亦令泳兒學識勇敢表達自己，「做歌手o依家唔係淨係唱歌，都要有好多自己諗法，將好多感受擺落去作品裏面，作品先至係屬於你，先可以同人有共鳴，我以前啲歌都好聽，但自己冇辦法好投入，所以同觀眾連繫唔到。」泳兒認為去年音樂上是豐收一年，展望新一年她會繼續朝住個勇字去試新嘢，最想挑戰演戲，「有咗呢個獎項同大家認同，畀咗好多信心我去繼續創造啲新嘢，亦都吸納咗班新粉絲，佢哋好願意去接受我做啲新嘢。我成日都想試吓去做戲，唔係話突然間要變做演員，但再涉獵一樣嘢，會令我對呢個工作、人生或者對呢個世界個視野再闊啲。」角色方面她也想有新突破，「想做反派，唔要再做啲畀人蝦，可以性格複雜啲，我以前客串過啲電影，角色都係比較柔弱或者做返自己，好想做啲同我好唔一樣，最好係顛覆大家對我印象，做啲變態或者殺手都OK㗎！」