林日曦極速完成新歌曲詞 黎明為港人打氣：Good Luck！

■黎明上年邀林日曦擔任演唱會嘉賓。

■黎明的新歌《Good Luck》點擊數不斷上升。

■腹大便便的何雁詩小心防疫。

■城城投入地玩賽車Game。

本港在第5波嚴峻疫情下，確診數屢創新高，疫魔籠罩下人人自危，亦可以積極面對生活，例如黎明（Leon）就急Call老友林日曦極速作首歌為大家打氣，Leon一樣快手快腳，出鏡拍埋MV上架祝大家：「Good Luck！」黎明（Leon）為大家打氣的新歌《Good Luck》MV昨日凌晨已上架，歌詞有「已病倒 先休息 再試」、「厄運不會太頑固」及「天會隨時逆轉所有錯誤」等鼓勵語句。MV是由Leon操刀拍攝黎明時份的天空，他在片尾將鏡頭倒轉自拍驚喜現身並對鏡頭說：「Good Luck！」林日曦昨日在社交網透露，Leon日前向他說想以一首簡單歌曲祝大家Good Luck，他隨即寫好曲詞交給Leon，《Good Luck》就在30小時內誕生，全因Leon對大家的愛！有網民猜度該曲是林日曦的太太The Pancakes（蔡明麗）所作，她就在社交網否認，兼明言若是為Leon作歌，誓要「大大隻字」寫她的名，又笑言想自薦擔任Leon的MV女主角呢！城城留家打機 何雁詩積極減壓另一位「樂壇天王」郭富城，早前就試玩賽車電玩遊戲，坐擁辣跑兼愛賽車運動的他興奮地說：「疫情期間減少外出，玩賽車遊戲可熟習未跑過的賽道。」城城更透露，當年領成人身份證即去學車，其後努力賺錢買下一部經常撻不着的二手車呢！而懷孕6個月的何雁詩，在疫情嚴峻下更添壓力，她亦很積極地面對疫境，近日在社交網分享與老公鄭俊弘齊外出購買雜糧的短片，又提醒大家很關注防疫，但不可忽略心理健康，要做些令自己開心的事，她會每星期出街一趟補貨買美食和烘焙用品，藉以獎勵自己及減壓！