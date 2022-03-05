爆疫MV過百人同場 AK靠近On仔Anton幸未中招

■AK在MV搭On仔膊頭。

■AK在Anton身邊行過。

■當日有過百人參與拍攝MV。

MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生、AK）及Alton（王智德）的合唱歌《Rebound》MV前晚上架，這個動員過百人的MV，爆出有有工作人員及C AllStar成員陳健安（On仔）、ONE PROMISE成員Anton（馮卓然）及周天衡參與拍攝後相繼確診新冠，更被冠名「MV群組」！《Rebound》的MV以開狂歡派對及玩到「斷片」為主題，可見AK在事後確診的On仔和Anton身邊行過，眾人在泳池邊大跳大唱，人頭湧湧非常熱鬧，有網民就直言，終明白為何有數人中招！AK和Alton亦有落水濕身及晒肌的鏡頭，經理人「花姐」的名字就出現在手機上的來電顯示畫面。