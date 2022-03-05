欣宜自爆體重勁減20磅 期待同「老公」Anson Lo開騷

■欣宜曾「質問」AL點解唔咁樣攬住佢。

疫情嚴峻令演藝界活動幾乎全部停頓，鄭欣宜昨日到尖沙嘴參觀周生生聯乘V&A博物館開設之概念店，坦言仍保持有工開，十分感恩！近期多留家中避疫，欣宜亦不時會化妝扮靚襯衫，保持心情開朗。她又說實行生酮飲食後明顯減磅，去年底以來已減了20磅！談到和Anson Lo（盧瀚霆、AL）合作的拉闊音樂會已開展換票活動，卻未有開騷日期，欣宜說不清楚，估計因疫情問題或會在暑假後舉行。問到與AL有否溝通演出內容？她說：「我有保持同『老公』AL聯繫，我好留意『老公』，佢都好留意我，我哋經常喺社交平台Flirt大家，佢有傳短訊叫我加油，好期待今次嘅合作。」