談到和Anson Lo（盧瀚霆、AL）合作的拉闊音樂會已開展換票活動，卻未有開騷日期，欣宜說不清楚，估計因疫情問題或會在暑假後舉行。問到與AL有否溝通演出內容？她說：「我有保持同『老公』AL聯繫，我好留意『老公』，佢都好留意我，我哋經常喺社交平台Flirt大家，佢有傳短訊叫我加油，好期待今次嘅合作。」
欣宜自爆體重勁減20磅 期待同「老公」Anson Lo開騷
談到和Anson Lo（盧瀚霆、AL）合作的拉闊音樂會已開展換票活動，卻未有開騷日期，欣宜說不清楚，估計因疫情問題或會在暑假後舉行。問到與AL有否溝通演出內容？她說：「我有保持同『老公』AL聯繫，我好留意『老公』，佢都好留意我，我哋經常喺社交平台Flirt大家，佢有傳短訊叫我加油，好期待今次嘅合作。」
10蚊包即食麵炒貴逾倍 超市推限購令 遏止恐慌搶物資
禁足令未到，限購令已來。政府計劃進行全民強檢，由於涉及限制外出，連日來引起市民恐慌，近日出現搶購潮。為此，百佳、屈臣氏等超市及個人護理店，昨日起對部份食品及藥物實施「限購令」，每人每次限購五件。有批發...
2022-03-05
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廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
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俄狂轟烏核電廠險釀核災 空襲北部城市大廈學校 至少47死
俄烏戰爭持續逾一周，俄軍昨控制歐洲最大核電廠之一的扎波羅熱核電廠，並一度頻密發炮，擊中廠內建築物，導致爆炸及大火。烏方批評該行為極度危險，可能釀成核災難，但強調當地輻射水平正常，沒人受傷。同時，俄軍持...
2022-03-05
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深灣9號巨廳盡顯空間
深灣9號位於南區，戶戶坐北向南，廳房均可享有遊艇會及香港仔海峽景致。介紹屋苑的四房大戶，實用面積1807方呎，廳房四正，L型巨廳甚有氣派，加上向正南優勢，從大露台可享招牌深灣遊艇會海景。深灣9號坐落惠...
2022-03-05
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恒指連跌三周 大摩料最熊見19500
烏克蘭核電站起火引發受襲疑雲，令市場憂慮俄烏緊張局勢加劇，恒指昨日低開588點，早段曾重上22000點大關，其後再度下跌，一度挫逾六百點，收跌562點或2.5%，收報21905點。科指創成立以來新低，...
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賓施馬爆「蘇」謀「聖」
法國射手賓施馬上月初養傷，皇家馬德里進攻即癱瘓，前者復出即直接和間接包辦球隊近兩場西甲士哥。今晚聯賽主場出戰皇家蘇斯達，這名銀河艦隊神射手兼其中一位助攻王有力領軍延續二連勝強勢，以勝利迎接下周中歐聯大...
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林日曦極速完成新歌曲詞 黎明為港人打氣：Good Luck！
本港在第5波嚴峻疫情下，確診數屢創新高，疫魔籠罩下人人自危，亦可以積極面對生活，例如黎明（Leon）就急Call老友林日曦極速作首歌為大家打氣，Leon一樣快手快腳，出鏡拍埋MV上架祝大家：「Good...
2022-03-05
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巴士的點評｜俄烏戰爭的四種結局 - 盧永雄
俄烏戰事表面上沒有大進展，首都基輔還在膠着。但戰事一直在推進，南部赫爾松市陷落後，另一關鍵城市馬里烏波爾遭到俄軍更猛烈攻擊，若再失陷，將打通俄方在南部和東部兩條戰線。烏克蘭南部所有黑海港口都將被俄軍封...
2022-03-05
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容天鵬梅開二度 莫雷拉田泰安起孖 潘頓又贏三W封王
昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓繼續強勢，先後勝出容廄「傲龍駒」、呂廄「有何不可」和羅廄「幸運旅程」，並於第八場後提前成為騎師王。至於莫雷拉先勝出「又享耆成」為容廄起孖，之後再贏文廄「金鑽貴人」，與勝出蔡...
2022-03-03
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