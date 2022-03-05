離婚官司美國開庭前夕 王力宏李靚蕾鬥多證據

王力宏與李靚蕾在美國涉子女探視權的離婚官司，排期於當地時間昨日以視訊方式開庭，但開庭前夕又有人放風互相爆料，這次就涉及向法庭提交證據的多寡。有指王力宏方面先後提交15份證據，李靚蕾被指事前未提交證據，但其後交出7份，後來增至14份。對於有關「鬥多證據」傳言，王力宏方面回應稱：「已進入司法程序，不便多做回應。」另於台北法院提出訴訟的李靚蕾則未有回應。