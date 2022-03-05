祝文君生前託女兒代向摯友道別

祝文君於上月28日因肺癌病逝，享年55歲。昨有報道指，祝文君從未曝光的女兒受訪透露，亡母兩年前發現肺有腫瘤後，入院開刀但未能根治。祝文君一直隱瞞病情，及後病情惡化咳血，今年1月開始吐血，上月再度入院。祝文君對病況已有心理準備，曾交託女兒若自己離世就代為通知十多名摯友道別，但女兒不知亡母手機密碼，只能告知其中兩位友人代為轉告其他人，致令在醫院離世的祝文君，誤傳是在家去世，而女兒亦會負責打點她的身後事。