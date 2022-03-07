■IU率先捐出一億韓圜救災。

■宋慧喬為受災巿民祈禱。

韓國近日可謂禍不單行，除了疫情仍極度嚴峻外，近日慶尚北道蔚珍郡山區發生嚴重山火，更波及附近民居，燒毀了逾153座房屋和其他建築，超過6,000人需要撤離，不少災民失去家園。一向善心的女歌手IU，率先捐出一億韓圜（約64萬港元），給受影響的災民。而男星李秉憲、宋康昊亦同樣捐出一億韓圜救災。大熱韓劇《鬼怪》女星金高恩亦捐出了5,000萬韓圜（約32萬港元）賑災，她表示：「我非常關心那些因森林大火而失去生計的人。希望盡快將山火撲滅，以免再次蔓延，也希望將許多人溫暖的雙手，傳遞給居民和消防員。」另一女星李惠利亦捐出了5,000萬韓圜。至於宋慧喬則在社交網不停更新，轉載新聞片段或圖片，「我希望不會再有損失。我會為那些受山火影響的人祈禱。」