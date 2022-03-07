新垣結衣傳暫時停工專心「造人」

■結衣BB有指暫時停工，準備為星野源添丁。

日本女星新垣結衣去年5月下嫁大熱劇集《逃跑雖可恥但有用》的拍檔星野源，二人在婚後各有各忙，到去年秋天才搬進新居齊齊生活。現時結衣BB正演出NHK古裝大河劇《鎌倉殿之13人》，日本傳媒指她的戲份日前已拍完，煞科的一刻，劇組人員報以熱烈掌聲。結衣BB被爆拍完該劇後就沒有接工作，懷疑她準備「造人」。有行內人指，婚後結衣BB要拍大河劇，並沒享受到新婚生活，她現時只餘下今年夏天上映的電影，該片亦已拍完，她之後沒接工作，希望可以在結婚9個月後好好享受新婚生活。星野上月在電台節目中提到圈中好友首次做老竇時，語氣表現得很羨慕，令外界估計結衣BB不接工作是想為星野添丁。