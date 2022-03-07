韓國娛樂圈確診停不了 OMG成員YooA證實染疫

■Oh My Girl成員YooA已打了兩劑疫苗，但仍中招。

韓國疫情仍極度嚴峻，近日確診數字在23萬宗以上，人氣男團SEVENTEEN連日來亦不停有成員確診，前晚再宣佈多兩名成員DK（李碩珉）與勝寬確診。Pledis娛樂表示，DK於前日進行了快速檢測，其結果為陰性，但因他感到有喉嚨痛，所以再進行了PCR檢測，於前晚收到陽性結果。勝寬的快速檢測結果為陽性，他再接受PCR檢測，最終亦於前晚確診。現時他們都在家中接受隔離治療。上月開始陸續有隊中成員確診，全隊13名成員中已有6人中招。另外，女團Oh My Girl成員YooA亦宣佈確診，她是繼隊友洧彬及Hyojung之後，第3個確診成員，其事務所指她已接種兩劑疫苗。