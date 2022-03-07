鄧小巧加拿大結婚 欣宜捱眼瞓早起觀禮

■欣宜（上圖左二）透過Zoom出席鄧小巧婚禮。

鄧小巧去年年尾在社交網宣佈喜訊，獲外籍男友白先生求婚，昨日小巧分享多張婚照，原來他們已經在加拿大舉行婚禮，由於疫情嚴峻，不少親友都未能飛到當地出席婚禮，於是小巧透過Zoom讓親友見證行禮過程，當中包括小巧的圈中好友鄭欣宜、林欣彤和許廷鏗等，欣宜更指自己從未早過10點起身，但為了見證好友的婚禮，當日7點半就起身觀禮。小巧留言感謝參與網上婚禮的香港朋友，「因為時差關係，大家都只小睡或根本不睡來參加這亂世下的簡單婚禮，沒有鋪張，自己做一扎花，在這好朋友的後花園求婚，在同一地方完婚。」小巧並希望婚後生活簡單、平淡美好。