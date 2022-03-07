「你們是真正的英雄」 姜濤貼文感謝香港醫護

■花姐上載剛出新歌的MIRROR及ERROR成員照片，透露工作計劃打亂了。

MIRROR成員姜濤昨晚在社交網貼出一張藍天白雲照片，發文多謝醫護人員為疫情付出的努力。姜濤指出，每天看着疫情新聞都有很多感慨，真心想跟所有香港的醫護人員說：「感謝你們，感謝你們的堅持，感謝你們的守護，知道你們現正承受着巨大的壓力，真的太不容易，你們是這個時代真正的英雄。」花姐也在個人社交網將MIRROR各推出新歌成員Anson Lo、Jeremy、Ian、Anson Kong及Alton的照片，再加上剛推出新歌的ERROR照片剪輯在一起，寫下︰「本來3月份都會有驚喜，但疫情的確令事情有阻滯。希望疫情快過，大家身體健康。」她也同時為醫護人員努力的付出送上感謝，更希望大家也要好好照顧自己！