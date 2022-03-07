■教主新MV中，又有新手勢。

教主Anson Lo（盧瀚霆）的新歌《Mr. Stranger》於2月25日推出，MV上架7日點擊已突破300萬，昨日更衝破331萬，及成為「熱門音樂影片」第一位。昨晚AL公開MV拍攝花絮片段表示，每次拍MV都因為怕腫，所以會吃少些，加上今次MV的恤衫又很窄，所以臨拍前，一如以往臨急抱佛腳做掌上壓。此外，這次也是教主首次與小妹妹合作，鏡頭後他除了o氹小妹妹外，又教對方做MV中的手勢，兩人互動非常可愛。另外，MIRROR隊友李駿傑（Jeremy）個人第一首新歌《半》於上月22日面世，MV上架至今已獲得突破117萬點擊率的佳績。Jeremy日前公開《半》MV拍攝花絮，自爆會趁休息時努力練舞，及拍攝前半小時會臨急抱佛腳做掌上壓，經理人花姐取笑他說：「Jeremy唔好呃自己啦！」但Jeremy卻認為要呃人先要呃自己，做了幾下掌上壓後更說：「花姐我大隻咗好多啦！」