謝安琪生日收綿羊仔 重提張繼聰送錯禮事件

■謝安琪立即揸戰車出遊。

13日（周日）是謝安琪（Kay）的45歲生日，她昨日在社交網分享短片，原來有品牌提早贈送一架純白色的綿羊仔給Kay做生日禮物，她更以白色打扮和戰車合照，非常合襯。Kay在收禮物之餘，不忘重提老公張繼聰去年在她仍未有電單車牌就送電單車的「送錯禮物」事件，「有啲人送禮物畀你，份禮物係你用唔着嘅，然後開心嗰個只係佢自己。今次我真係開心喇，因為呢份禮物，係真係為我細心挑選嘅，令我唔再懷疑人生，亦都對身邊嘅人多番一份信任。」MIRROR的Tiger及Anson Kong都留言表示即將考電單車牌，看來他們很快就可以組隊遊車河，與張繼聰的「中佬電單車團」一較高下。