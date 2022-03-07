情侶檔公開搲撈拍喜劇 劉俊謙蔡思韵甜住互窒超風騷

■該劇最初計劃到台灣取景，但因疫情改回本地拍攝，阿謙和思韵都坦言有失望，因掛念台灣的朋友和美食。

■今輯「神聖幾何學會」繼續在車場取景，阿謙笑稱因生意愈來愈好，要避噪音拍攝有難度。

■一向充滿文藝氣質的思韵，竟然認為是被文青所耽誤。

■阿謙有女友在場，比起單拖訪問時風趣幽默得多。

■劇中飾演余子明孫女、在大澳土生土長的思韵，現實中原來是初次踏足大澳。

■日前阿謙、思韵聯同另一個女主角吳海昕為《940920》宣傳。

■今次「余家聰」多了個作家身份，跟Yeesa再續前緣。

■2020年播出的《二月廿九》，因劇情夠創新被網民封為「神劇」。

■阿謙和思韵首度合作是訂情電影《幻愛》。

■去年阿謙和思韵再度合作，齊主演舞台劇《午睡》。

■疫情下工作受影響，兩人爭取時間裝備自己，齊行山運動。

劉俊謙和蔡思韵首度情侶檔拍劇，在ViuTV 原創劇 《二月廿九》前傳《940920》中第三度合作。兩人拍住拖宣傳，在女友面前，阿謙表現得勁風騷，未開波訪問已被思韵寸似未食藥，到正式訪問時，兩人全程打情罵俏，互窒好煩好鬼搞笑。他們對於未來再合作仲唔覺膩，聲稱是「被文青耽誤的笑匠」的思韵，同自認是諧星的阿謙，更公開呼籲善心人搵他們合拍喜劇。在《940920》預告中，已公開會有兩個男主角「余家聰」出現，阿謙承認因有兩個時空關係，但大賣關子的他只肯透露：「今集雖然叫前傳，但對我嚟講都係個延續，大家憑造型會見到有啲分別，其中一個即係之前嘅『余家聰』，係哲學啲比較古板同理性，另一個從預告度睇，見佢着得比較花俏，可以估計吓人物性格係點。」思韵即答：「都係比較花俏囉！」阿謙搞笑話：「你好叻呀！到你介紹吓角色。」新加入該劇的思韵，飾演在大澳土生土長的「楚凝」，「預告透露咗個好重要訊息，我先至係『神聖幾何』會長，點解呢？又係要賣關子啦！」問到兩個「余家聰」會否有不同對象？阿謙為免劇透只說：「感情線係幾錯綜複雜，唔止四角，因為有兩個『余家聰』係好亂，亦都唔止愛情，仲有好多其他千絲萬縷嘅嘢。」作為新丁的思韵坦承單睇這燒腦劇劇本都有困難，「首先我係第一次參與長劇，以前拍嘅都係短嘅。」風騷謙好爛咁插嘴，「短嘅就係《短暫的婚姻》。」思韵忍不住，「笑咗，哈哈！今次係第一次拍長劇，仲要係個科幻愛情題材，個腦容量要更加大，我對平衡時空或者科幻嘢，了解唔係好多，對於我嚟講太複雜，睇完劇本後要聽導演講解，先至理解到成個故事。」連有經驗的阿謙最初都搞不掂，「今次比上次更加複雜，令我睇一次（劇本）唔係好睇得明，睇咗幾次同導演、編劇傾，先可以清楚返少少個劇本。」被文青耽誤的笑匠上輯「余家聰」瘋狂煲煙，令阿謙演得辛苦，問到今輯情況，他繼續賣關子，「到底余家聰係幾時食煙？呢個神秘面紗3月7號就知。」這次思韵都頂唔順話：「好煩呀！」追問思韵繼電影《幻愛》到舞台劇《午睡》後，再跟阿謙合作，會否都覺得好煩？她沒好氣話：「我慣咗！哈哈！」阿謙抵不住說：「你有所不知，佢都好煩㗎！佢當然有淑女、文藝一面，但佢其實好搞笑㗎！個人好幽默同風趣㗎！」思韵點頭話：「我個願望係拍喜劇㗎！哈哈！」笑問是否被文青耽誤了，阿謙即幫口，「呢個只係佢其中一面，佢有更加多元化面向，譬如搞笑！」思韵好肯定話：「我係俾文青耽誤嘅笑匠！」阿謙即大讚女友，「哈哈！你睇吓幾風趣，話自己笑匠呀！」思韵再說：「我係掩飾咗，所以我係高級啲，因為你（阿謙）大家都睇得出，所以低級啲。」阿謙說：「我只係諧星。」互窒一輪以為兩人怕了合作，他們反而勁興奮話OK，仲話好想合演喜劇，思韵說：「係呀！呼籲吓先！」阿謙更作公開呼籲：「各位善心人士，同你哋介紹返喜劇大師、笑匠………」經思韵提水後再講：「係被文青耽誤嘅笑匠蔡思韵，我係被人哋誤會咗嘅諧星，劉俊謙，唔好誤會我唔係諧星。」兩人打情罵俏，問他們拍拖後合作有何分別，風騷謙又嚟：「我覺得個分別就係拍咗拖。」思韵認真說：「分別係更加直接去表達同埋溝通。」阿謙同意，「冇咁多避忌，特別係啱啱嗰時，o依家相對會溝通直接啲。」但他們否認因為太直接表達，引起對方誤會或拗撬，阿謙說：「當然有時會有意見不合，但係我哋都會傾，始終兩個人邊可能完全一樣。」思韵亦認同，「如果完全唔會有意見，唔會有分歧，係冇乜可能，寧願有乜嘢表達出嚟，其實對個戲，或者演員溝通上係更加好。」兩人又謂，就算見到另一半跟其他對手有親密戲份，也不會避忌或尷尬，思韵說：「我唔排除有避席呢個可能，但係我唔係為咗自己，係為咗現場嘅對手演員，想大家都Run得舒服啲，唔在場可能對於件事好啲。」採訪：杜杜 攝影：沈健程 髮型：Nick Lam@Orient4化妝：WiLLWong(思韵)、CarmenC(謙) 服裝：Miu Miu(思韵)、Berluti(謙)