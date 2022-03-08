■林欣彤和Anton先後染疫，其後被揭拍拖。

■林欣彤貼出自己喉嚨潰瘍的相片。

■Anson Lo回覆留言時笑言「我要食好多飯好難養」！

林欣彤（Mag）上月和ONE PROMISE成員馮卓然（Anton）先後宣佈確診新冠肺炎，隨即被指是因同居傳染致戀情曝光，但Anton舊愛卻指甩拖涉「第三者」，他其後開腔證Mag清白。Mag前日在社交網透露已康復，發文細訴抗病苦況，但隻字不提與Anton的戀情。林欣彤（Mag）和馮卓然（Anton）戀情曝光後，與男方結束7年戀情的圈外女友在社交網憑歌寄意，指控有人介入致分手。獲同告確診的Anton開腔認「發展中」兼力證不是「第三者」的Mag，保持沉默逾兩周後，前日終貼出表現風騷的新相及短片「報喜」，表示最近一星期的快速檢測結果已回復陰性，發文細道多日來的病況，又貼出喉嚨潰瘍的圖片。Mag列出曾出現過的病徵，包括：嘔吐、肚瀉、頭痛、骨痛、乾咳、痰咳、喉嚨潰瘍、發燒、發冷、呼吸不順、鼻水等，最痛苦就是喉嚨潰瘍，她說︰「我痛到每一秒都喺精神崩潰嘅邊緣，痛到完全瞓唔到，每吞一啖食物、水都要打自己大髀。」但未有提及「發展中」的Anton。Anson Lo呈獻「疫情下一點甜」商台DJ梁文禮昨日則在社交網透露，上月26日感不適，當晚檢測呈陰性，兩日後發燒快測再呈陰性，翌日連測兩次才測出是陽性！他昨日在家快測仍是陽性，但精神已好得多了。確診後留醫多日的「靚聲王」張偉文亦傳來進一步好轉的消息，他的經理人方俊昨向本報記者表示，接獲醫生來電指張偉文的新冠病毒測試已由陽性轉回陰性，現已不用動用氧氣機，他相當精神、胃口好、中氣十足可講話，算是過了危險期。另外，「教主」盧瀚霆（Anson Lo）疫境下就發揮搞笑天份，希望能令大家的心情輕鬆一吓，前晚在社交網貼出和短尾矮袋鼠的多幅「合照」，更模仿袋鼠的表情和動作，笑問網友「似唔似？」，他亦明言是送上「疫情下苦中一點甜」呢！