母親涉欺詐罪被起訴 韓韶禧割席拒代還債

■韓韶禧拒絕再為母還債。

憑《夫妻的世界》中演「最美小三」而彈起的女星韓韶禧，其母最近因借錢未還而被起訴詐騙罪，韓韶禧的公司表示，韓韶禧母親在女兒未成年時擅自使用她的名義開銀行帳戶用於借款，還偽造文件，去年法院已經裁定韓母的借款與韓韶禧本人無關。公司指韓韶禧對受害者非常抱歉，但為避免再出現更多受害者，她不會替母親還債。本月2日有報道稱知名藝人母親因涉嫌欺詐遭起訴，她2018年從熟人那裏借錢8,500萬韓圜（約55.3萬港元），承諾每個月償還200萬韓圜（約13,000港元）利息，但從沒有還過錢。前日娛樂記者李鎮浩拍片踢爆該藝人就是韓韶禧，他又公開採訪韓母的錄音，她表示借錢不還是自己的問題，會自己想辦法償還。