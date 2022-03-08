31歲未婚妻肚大如籮 50歲李亞鵬護駕陪產檢

■李亞鵬身邊的海哈金喜明顯「見肚」。

■王菲為李亞鵬育有女兒李嫣。

王菲的前夫李亞鵬在今年初曾傳出，將迎娶拍拖逾兩年的31歲超模海哈金喜，有網民稱發現他們拍婚照，李亞鵬其後似默認婚訊，在社交網回覆網友稱：「別嚷嚷了，看見了。」內地媒體《搜狐娛樂》近日拍到李亞鵬陪同穿着厚長羽絨褸的海哈金喜到醫院，難掩肚大如籮的她被指前來接受產檢，目測似是快將臨盆。將再為人父的李亞鵬細心護駕及照料海哈金喜，兩人離開醫院後齊到麵館用饍，撐完枱腳離開時，李亞鵬出手為海哈金喜開門，並親自送她先回家。海哈金喜曾奪世界小姐中國區總決賽超模單項賽冠軍，曾在《那年花開月正圓》飾演丫鬟夏蓮。圖：網上及資料圖片