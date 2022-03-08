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Kim玩嘢膠紙Look現身巴黎

2022-03-08 列印
■Kim在巴黎時裝周時，以「膠紙look」示人。
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美國真人騷女王Kim Kardashian前日現身巴黎時裝周，其打扮一向備受關注，今次她更大玩玩味造型，以品牌的膠紙包全身示人，她在社交網分享「變身」過程，她穿上全黑的貼身衣物，再由多名工作人員為她用寫有品牌名字的膠紙裹身，其手袋都一樣包實膠紙。

Kim又與品牌的創意總監Demna Gvasalia合照，Demna穿上烏克蘭國旗的藍黃色服裝支持烏克蘭。

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