Coffee謝影雪為銀屑病友打氣

為響應3月8日國際婦女節，「香港銀屑病友會」邀請多位形象健康的女士拍攝「屑屑絲語」藝術特輯，加強大眾對銀屑病的關注，包括林芊妤（Coffee）、港隊羽毛球運動員謝影雪及演員韋羅莎，她們夥拍女患者拍照，其間要以麵粉為她們呈現銀屑病徵狀。Coffee曾患罕見免疫系統疾病，其3歲兒子早前也受濕疹困擾，她寄語大眾要對銀屑病患者多接納、關懷，勉勵患者不要因一點瑕疵而錯過欣賞自己的機會。