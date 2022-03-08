出席獨立電影頒獎禮 姬絲汀舉中指反普京

■Nick Offerman與Megan Mullally為烏克蘭送上祝福。

《第37屆獨立精神電影頒獎禮》於美國聖莫尼卡碼頭舉行，由諧星夫婦Nick Offerman與Megan Mullally擔任主持，他們在台上鬧爆入侵烏克蘭的俄羅斯總統普京，並為烏克蘭民眾送上祝福，Nick更爆粗叫普京回家，之後他們一起向鏡頭舉起粗口手勢中指；任頒獎嘉賓的《史賓沙》女星姬絲汀史釗活亦跟隨舉中指。賽果方面，美國影星瑪姬格寧賀首執導的處女作《失去的女兒》贏得最佳電影、導演及劇本3獎成為大贏家，《Red Rocket》Simon Rex及《Zola》的Taylour Page摘下影帝及影后。劇集方面，李政宰再憑《魷魚遊戲》封劇集視帝。