賽果方面，美國影星瑪姬格寧賀首執導的處女作《失去的女兒》贏得最佳電影、導演及劇本3獎成為大贏家，《Red Rocket》Simon Rex及《Zola》的Taylour Page摘下影帝及影后。劇集方面，李政宰再憑《魷魚遊戲》封劇集視帝。
出席獨立電影頒獎禮 姬絲汀舉中指反普京
賽果方面，美國影星瑪姬格寧賀首執導的處女作《失去的女兒》贏得最佳電影、導演及劇本3獎成為大贏家，《Red Rocket》Simon Rex及《Zola》的Taylour Page摘下影帝及影后。劇集方面，李政宰再憑《魷魚遊戲》封劇集視帝。
沿用上次登記平台 $5000消費券 下月直接過戶
疫情海嘯式爆發，百業蕭條，市民生活艱難。財政司司長陳茂波宣佈，四月內派發首期的五千元電子消費券，紓緩各界壓力。已登記領取首次消費券的六百八十萬名市民，下月會自動獲首期五千元，但八達通用戶細分兩次，首次...
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北京殘奧高山滑雪 張夢秋歷史性奪金：堅持就是勝利
北京冬殘奧會開幕後第二個比賽日，首次有中國運動員在高山滑雪女子摘金，是次「零的突破」由張夢秋以一分十三秒五十四的成績創造歷史。賽後張強調：「想讓更多人知道，只要努力，就會有收穫。」奪得金牌之後，當記者...
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「烏國定要實現非軍事化」 普京揚言剷除澤連斯基政府
俄軍周日加強炮轟烏克蘭中部、北部和南部不同的城市。烏方指責俄軍再度違反停火協議，令南部馬里烏波爾港口的人道救援及撤走平民的行動宣告失敗。俄國總統普京周日再發警告，揚言戰爭會持續下去，直至烏克蘭接受他的...
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二手屋苑錄蝕讓成交
二手市場淡靜，大部份易手單位均需減價，個別售出單位更出現蝕讓情況。據《星島地產網》報道，中原副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨錄得本月首宗成交，為4期百老匯街91號高層B室，面積716方呎，三房連套房...
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美擬禁俄原油 細節待落實 美股三連跌 杜指挫657點
市場關注油價持續上升，會否引發通脹，美國股市周一早段反覆跌。杜指曾跌362點，至33252點，跌幅為1.08%。標普指數跌0.5%，納斯達克指數早段則跌0.7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報32957...
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叉足電迎歐聯 強仁「薩」星
今季表現出眾的拜仁慕尼黑鋒將利萊辛尼，最近因為征戰頻繁狀態稍為下滑，教練拿格斯文遂安排他在過去兩輪德甲任後備。此子叉電後，今晚歐聯十六強次回合主場對奧地利薩爾斯堡，勢再顯歐聯殺手本色，在首回合1:1賽...
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四圍摸完主動用搓手液 Lucy防疫意識 強過阿媽
李璨琛（Sam）於2012年與圈外女友梁志瑩（Sophia）結婚，婚後育有囡囡李元元（Lucy）。就快4歲嘅Lucy，外形肥嘟嘟加上古靈精怪嘅動靜，令她IG追蹤人數突破36萬，更成為廣告商寵兒。有睇開...
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李一飄 - 推社工平台 紓解留家困局｜社論
旺角海富苑發生倫常慘劇，年邁老父勒死女兒，案件起因，有待警方調查。初步有消息指，女死者有精神病紀錄，疑經常罵人，有人情緒大受困擾，因而犯案。有關注精神病患的組織指出，本港精神科醫生及專家人手不足，精神...
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潘頓薛恩都起孖 方嘉柏丁冠豪梅開二度 莫雷拉後上封王
昨日沙田舉行八草二泥賽事，莫雷拉憑偉廄「安采」和方廄「喜旺駒」起孖，最終更後上成為騎師王。其餘潘頓為羅廄「逍遙駒」和蔡廄「連連行運」建功，令練馬師榜首形勢保持不變。而薛恩勝出韋廄「超能力」和方廄「電訊...
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