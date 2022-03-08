四圍摸完主動用搓手液 Lucy防疫意識 強過阿媽

人仔細細的Lucy由最初拍住父母賣廣告，到o依家單拖接代言，去年更有傳Lucy接個奶粉廣告酬勞超過六位數，連IG廣告Po都愈來愈高價，搵錢分分鐘多過老竇。個女知名度大升，的確令家中收入大增，不過唔少網民覺得Sam兩公婆當個女係搖錢樹，又指李妻成日將囡囡醜態放上網，呃Like行為No Good喎。
為拍照忘防疫
Sam一家三口當日下午先到眼鏡舖，相信係Sam之前一早就配咗眼鏡，呢日嚟取貨。等店員拎出新眼鏡時，李太就與Lucy在旁不斷拍照，Lucy每影完幾張相都走到媽媽身旁，檢查拍照成果，果然係廣告紅人，Lucy似乎已經有職業病嘞，非常可愛！影完相Lucy都乖乖一直企喺父母身邊，期間同店員傾偈對答如流，見到一眾店員都笑晒口，睇嚟Lucy講嘢令大家好開心。
等待店員拎貨期間，李太除咗Lucy的口罩，又將女兒的口罩求其擺去旁邊的枱上，安排Lucy坐定定影相，Lucy都即時擺出可愛笑容。不過身為阿媽，防疫意識好似差少少，為了拍照冒險在外除咗囡囡口罩，影完都隔咗陣先識幫囡囡戴返嗰個周圍擺過嘅口罩。反而Lucy的防疫意識就高過阿媽嘞，知自己手仔周圍摸完，戴返口罩之後主動去攞酒精搓手液清潔雙手。而一直忙於撳電話的李太見到Lucy搓手仔都點點頭，應該此時才醒起未為Lucy潔手呀！
買玩具o氹愛女
Lucy陪完爸爸攞眼鏡，即刻生猛晒，跳住嚟行路，好似好心急咁，原來係去玩具舖。Lucy一入舖已經熟晒路咁，開始睇自己有興趣嘅玩具，而Sam同太太就為女兒挑選了一盒畀小朋友整指甲嘅玩具。不過Lucy似乎未夠喉，被貨架上的Barbie吸引，但最後就冇買，相信係屋企實在太多類似嘅玩具嘞！而Lucy都冇因為買唔夠而扭計，有一盒玩具都好心滿意足跟父母走人，真係乖女呀。
採訪：梁志明