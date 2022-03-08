四圍摸完主動用搓手液 Lucy防疫意識 強過阿媽

主動搓手■Lucy非常醒目，自己搵到搓手液機攞酒精搓手液清潔雙手。

除罩影相■李太入舖冇耐就搵到靚位為Lucy影相，仲將女兒個口罩求其擺。

攞新眼鏡■Sam呢日外出主要目的應該係拎之前配好嘅眼鏡。

影相出Po■睇返Lucy的IG，原來當日李太為Lucy拍照是為了於IG出Po。

忙撳電話■李太幫Lucy戴返口罩後，就坐低狂覆訊息，忘記為Lucy和自己消毒雙手。

挑選玩具■Sam與太太為Lucy揀咗盒整指甲的玩具。

鍾意Barbie■Lucy手上拎住一盒玩具仲未夠喉，對架上的Barbie好有興趣。

開心行街■Sam兩公婆跟實Lucy輕快的腳步去玩具舖。

工作不斷■Lucy成為廣告商寵兒，有指她現時身價已達六位數。

帶挈父母■Lucy人氣急升，帶挈父母都多咗廣告拍。

古靈精怪■Lucy肥嘟嘟而且動靜古靈精怪，令她成為網絡紅人。

作風被批■李太不時將女兒醜態上載IG而惹來批評。

李璨琛（Sam）於2012年與圈外女友梁志瑩（Sophia）結婚，婚後育有囡囡李元元（Lucy）。就快4歲嘅Lucy，外形肥嘟嘟加上古靈精怪嘅動靜，令她IG追蹤人數突破36萬，更成為廣告商寵兒。有睇開Lucy IG都知佢好鍾意出街，家陣疫情嚴峻，又冇得上實體課，去街玩亦可免則免，相信Lucy應該喺屋企扭到拆晒天。日前本報就喺銅鑼灣撞到李氏一家三口去商場拎眼鏡，聽到Sam同Lucy講：「我o依家咪帶咗你出去！」Lucy興奮，佢阿媽更興奮，叫囡囡除罩影相，又將個口罩周圍放，反而囡囡主動用搓手液，防疫意識仲高過阿媽。人仔細細的Lucy由最初拍住父母賣廣告，到o依家單拖接代言，去年更有傳Lucy接個奶粉廣告酬勞超過六位數，連IG廣告Po都愈來愈高價，搵錢分分鐘多過老竇。個女知名度大升，的確令家中收入大增，不過唔少網民覺得Sam兩公婆當個女係搖錢樹，又指李妻成日將囡囡醜態放上網，呃Like行為No Good喎。為拍照忘防疫Sam一家三口當日下午先到眼鏡舖，相信係Sam之前一早就配咗眼鏡，呢日嚟取貨。等店員拎出新眼鏡時，李太就與Lucy在旁不斷拍照，Lucy每影完幾張相都走到媽媽身旁，檢查拍照成果，果然係廣告紅人，Lucy似乎已經有職業病嘞，非常可愛！影完相Lucy都乖乖一直企喺父母身邊，期間同店員傾偈對答如流，見到一眾店員都笑晒口，睇嚟Lucy講嘢令大家好開心。等待店員拎貨期間，李太除咗Lucy的口罩，又將女兒的口罩求其擺去旁邊的枱上，安排Lucy坐定定影相，Lucy都即時擺出可愛笑容。不過身為阿媽，防疫意識好似差少少，為了拍照冒險在外除咗囡囡口罩，影完都隔咗陣先識幫囡囡戴返嗰個周圍擺過嘅口罩。反而Lucy的防疫意識就高過阿媽嘞，知自己手仔周圍摸完，戴返口罩之後主動去攞酒精搓手液清潔雙手。而一直忙於撳電話的李太見到Lucy搓手仔都點點頭，應該此時才醒起未為Lucy潔手呀！買玩具o氹愛女Lucy陪完爸爸攞眼鏡，即刻生猛晒，跳住嚟行路，好似好心急咁，原來係去玩具舖。Lucy一入舖已經熟晒路咁，開始睇自己有興趣嘅玩具，而Sam同太太就為女兒挑選了一盒畀小朋友整指甲嘅玩具。不過Lucy似乎未夠喉，被貨架上的Barbie吸引，但最後就冇買，相信係屋企實在太多類似嘅玩具嘞！而Lucy都冇因為買唔夠而扭計，有一盒玩具都好心滿意足跟父母走人，真係乖女呀。採訪：梁志明