李嘉欣趁婦女節捐3800快測包

■劉倩婷（右）和周麗明齊撐善舉。

港姐冠軍出身的李嘉欣昨日表示，有見本港疫情仍嚴峻，很多婦女需兼顧照顧老幼壓力很大，希望大家要多關注自己的生理及心理健康，多做令自己開心的事。李嘉欣特別趁昨日是「三八婦女節」，宣佈送上小心意，向有需要人士捐出3800套快速檢測包及5000個醫用三層口罩，並感謝代為派發的義工。由歷屆港姐組成的慈善團體「慧妍雅集」亦積極支援抗疫，會長劉倩婷及司庫周麗明日前移交1000套快測包予匡智會；第二批3000套已分送有需要團體，解燃眉之急；第三批7500套已安排日內送到多個受惠團體，支援基層及低收入家庭等人士。