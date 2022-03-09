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超儀親筆信籲善用醫療資源

2022-03-09 列印
■超儀呼籲護己護人小心防疫。
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本港的新冠疫情仍嚴峻，染疫離世人數不斷增加。何超儀前日就在社交網，分享親筆信呼籲人人小心防疫「讓更多的醫療資源留給真正有需要的人」，獲很多網民讚好，有好友就坦言，誤會超儀要宣佈確診，超儀亦為嚇親好友Say Sorry呢！■超儀為惹好友誤會致歉。
■超儀為惹好友誤會致歉。


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