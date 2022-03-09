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泫雅發燒確診停工治療

2022-03-09 列印
■泫雅確診後即時中止所有工作。
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韓國昨日確診人數逾20萬宗，性感歌手泫雅所屬公司前日透露：「泫雅因輕微發燒接受檢測，PCR檢驗結果為陽性。」泫雅已接種兩劑新冠疫苗，確診後已接受治療，工作行程即時中斷。她在社交網貼出體溫計顯示38.5℃的相片，但有網民竟估她可能是有喜！

BTOB成員炫植、ASTRO成員文彬及產賀亦先後宣佈確診，而有13位成員的SEVENTEEN，再添Joshua及Jun中招，暫時已有9位成員染疫。

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