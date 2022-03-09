泫雅發燒確診停工治療

韓國昨日確診人數逾20萬宗，性感歌手泫雅所屬公司前日透露：「泫雅因輕微發燒接受檢測，PCR檢驗結果為陽性。」泫雅已接種兩劑新冠疫苗，確診後已接受治療，工作行程即時中斷。她在社交網貼出體溫計顯示38.5℃的相片，但有網民竟估她可能是有喜！BTOB成員炫植、ASTRO成員文彬及產賀亦先後宣佈確診，而有13位成員的SEVENTEEN，再添Joshua及Jun中招，暫時已有9位成員染疫。