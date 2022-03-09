離婚僅三個多月驚傳再婚 大S閃嫁舊愛具俊曄：珍惜當下的幸福

■具俊曄對大S念念不忘，最終能開花結果。

■大S轉貼具俊曄的發文，宣佈結婚。

■網友翻炒出二人於98年相戀的舊照。

■大S主動追求具俊曄，二人被一件外套綁在一起共舞。

■大S與汪小菲結婚10年，育有一子一女。

■徐媽媽（左）與汪小菲母親在2011年婚禮上喜形於色。

45歲台灣女星大S（徐熙媛）去年11月底與老公汪小菲結束十年婚姻，事隔僅三個多月，她昨日突然宣佈與舊愛韓團先驅Clon（酷龍）成員具俊曄（DJ KOO）重續未了緣，更火速結婚，震驚亞洲！具俊曄主動「翻追」回復單身的大S，以視訊談情兩個月後不想再分隔兩地而毅然求婚，大S珍惜當下答應。據知具俊曄今日便會到台灣見新婚妻子。大S回復單身只有三個多月，昨日突然宣佈再婚，閃嫁20多年前的韓籍舊愛具俊曄，敢愛敢嫁的程度令人咋舌。具俊曄一直未忘舊愛大S，得知她已離婚即主動重撥當年的舊電話號碼，他昨晨在社交網宣佈結婚：「和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間，不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後先辦完結婚登記我們會一起生活。因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福。感謝大家。」大S其後轉發新婚老公的宣言承認再婚，以「歐巴（Oppa）」稱呼老公具俊曄，並留言：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」有傳二人於農曆年前已結婚，大S回應台灣傳媒時坦言不會辦婚禮，也不會再生BB。僅靠視訊談情求婚具俊曄接受韓媒訪問，透露自己鼓起勇氣打電話給舊愛大S的心情：「當正在焦慮她會否接電話，她竟高興地回應我，當我聽到她的聲音，就像回到20年前。我很想見她，但因疫情，不是家人就不能入境，我就問她成為一家人好嗎？這樣我們才能見面，她最後爽快地說好。」他亦透露已在韓國完成登記，跟大S正式成為家人，他就能入境台灣。52歲的具俊曄至今未婚，韓媒問他是否因未忘大S，他承認：「我沒遇到比她好的人，也許熙媛是很不錯的女生這個回憶一直留在心底。」但二人在疫情下只能以視訊談情，他笑言：「很久以前還是筆友時，我就曾問她結不結婚，現在我都50多歲，剩下不多時間談戀愛，所以就像孩子般闖禍了！」他會於今晨赴台，先到酒店隔離，但想到相隔20多年後能再見大S，他直言很激動，亦會先問候大S的家人和孩子，預計留台約兩個月後才與大S返韓。大S主動追求秘戀一年韓團Clon在九十年代紅極一時，蘇慧倫開演唱曾邀Clon做嘉賓，大S睇騷跟他結緣，具俊曄對她一見鍾情，但之後大S主動追他，不但接機更帶他遊台灣，但因二人同屬偶像紅星，遭公司禁拍拖，秘戀一年後也無奈分手。大S舊愛藍正龍亦透過經紀人回應：「充滿了祝福！太棒了！」有傳大S母親前晚才獲女兒告知婚事，令她震怒，徐媽媽接受訪問時直言：「我從頭到尾都被瞞住，這位韓國人我不認識。」對於大S再次閃婚，徐媽媽無奈稱：「我當然希望女兒能幸福，她年紀大了，還是要有個伴，但現在這個狀況，我真的沒甚麼好說的。」問到大S婚後移居韓國，徐媽媽不相信：「熙媛不會做出這麼瘋狂誇張的事，小孩誰照顧？」