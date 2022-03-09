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具俊曄組合Clon屬韓流先驅

2022-03-09 列印
■Clon以Hip-Hop舞曲打開亞洲巿場。
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52歲具俊曄於1996年與姜元來合組Clon出道，組合首張專輯《Are You Ready》糅合大量Hip-Hop舞曲及R&B曲風，令組合一炮而紅；隨後推出多首大熱歌曲，紅遍亞洲，杜德偉、蘇慧倫及草蜢等都曾翻唱他們的Hit歌，可謂韓流先驅。

2000年11月，姜元來因車禍造成下半身癱瘓，當時唱片公司曾提議具俊曄單飛，但具堅持停工陪伴好友，他更提議二人一齊寫歌，之後發表了《光頭密碼》專輯，唱片公司提議他們復出，具俊曄認為既然好友不能站起來，他就選擇坐着，因此編排了「輪椅舞」，2005年兩人再度合體回到舞台，迎來另一個事業高峰。■具俊曄對隊友姜元來不離不棄。
■具俊曄對隊友姜元來不離不棄。


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