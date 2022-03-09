大S敢愛敢恨情史輝煌

■大S與藍正龍曾發展姊弟戀。

大S一直以來敢愛敢恨，她在圈中的多段情都令人印象深刻，據悉她在華岡藝校時期就已與黑人陳建州交往過。1998年大S主動追求當時到台灣宣傳的韓國組合Clon成員具俊曄，其後秘密交往，但因具所屬經理人公司的阻撓致二人分手。2001年到2005年大S與藍正龍發展姊弟戀，但最後因藍正龍不想結婚而黯然分手；隨後大S與《流星花園》的拍檔仔仔周渝民日久生情，但拍拖兩年多後便分道揚鑣。到2010年大S在安以軒的生日派對上認識了汪小菲，二人僅僅相識20多日便火速訂婚，並於2011年在三亞行禮；然而去年11月22日，汪小菲和大S卻宣佈和平離婚。