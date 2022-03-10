鮮有拍劇的張敬軒在ViuTV新劇《940920》中與男主角劉俊謙有對手戲，為粉絲送上驚喜。軒仔昨於社交網上載多張劇照，可見他捧着大碗食物的造型，有網友笑指這個角色似為身為知名「早餐KOL」的他度身訂做！軒仔留言道：「呢期去咗幫人做吓part time編輯，點知就遇到個成日要o氹佢交稿嘅大作家家聰（劉俊謙飾演），我平時自己一個人食早餐悶得滯，一於搵埋佢先。」
軒仔坦言因甚少拍劇而略緊張，要向劉俊謙請教，劉竟笑言早已是軒仔的粉絲：「細細個就係聽佢啲歌大。」軒仔直言促成這次演出是拜導演羅嘉駿所賜，軒迷紛留言讚好，Tyson Yoshi就笑指他和林家謙極似樣，軒仔就搞笑地回覆「我們一起完成演出」，家謙亦交戲留言「除非唔係」。
余子明中風好轉刨馬經
另外，78歲資深演員余子明在劇中演女主角蔡思韵的爺爺，昨有消息指他曾於一月時因缺血性中風入院，身體左邊癱瘓，經個半月休養後已逐步好轉，胃口、精神和活動能力有不少進步。余子明兒子Alvin日前為父親開設社交網，昨晨上載余子明手執馬經看來精神不俗的新相，Alvin更分享父子對話，Alvin說要重播《940920》給他看時，余子明卻搞笑地直言想睇馬報先，他亦感激各方鼓勵道：「我會努力康復，希望快啲好番再拍劇俾大家睇。」