■軒仔捧着大碗食物，網友笑指他像「早餐KOL」上身！

■余子明拿着馬經，看來精神不俗。

■余子明在《940920》扮演蔡思韵的爺爺。

張敬軒早前客串ViuTV新劇《940920》扮演編輯，該集於前晚播出，軒仔昨日在社交網分享劇照及笑言要搵埋該劇男主角劉俊謙一起食早餐解悶。而在劇中扮演女主角蔡思韵的爺爺的資深演員余子明，今年一月曾中風入院致身體左邊癱瘓，他昨日就在社交網分享新相報平安。鮮有拍劇的張敬軒在ViuTV新劇《940920》中與男主角劉俊謙有對手戲，為粉絲送上驚喜。軒仔昨於社交網上載多張劇照，可見他捧着大碗食物的造型，有網友笑指這個角色似為身為知名「早餐KOL」的他度身訂做！軒仔留言道：「呢期去咗幫人做吓part time編輯，點知就遇到個成日要o氹佢交稿嘅大作家家聰（劉俊謙飾演），我平時自己一個人食早餐悶得滯，一於搵埋佢先。」軒仔坦言因甚少拍劇而略緊張，要向劉俊謙請教，劉竟笑言早已是軒仔的粉絲：「細細個就係聽佢啲歌大。」軒仔直言促成這次演出是拜導演羅嘉駿所賜，軒迷紛留言讚好，Tyson Yoshi就笑指他和林家謙極似樣，軒仔就搞笑地回覆「我們一起完成演出」，家謙亦交戲留言「除非唔係」。余子明中風好轉刨馬經另外，78歲資深演員余子明在劇中演女主角蔡思韵的爺爺，昨有消息指他曾於一月時因缺血性中風入院，身體左邊癱瘓，經個半月休養後已逐步好轉，胃口、精神和活動能力有不少進步。余子明兒子Alvin日前為父親開設社交網，昨晨上載余子明手執馬經看來精神不俗的新相，Alvin更分享父子對話，Alvin說要重播《940920》給他看時，余子明卻搞笑地直言想睇馬報先，他亦感激各方鼓勵道：「我會努力康復，希望快啲好番再拍劇俾大家睇。」