疫情影響裝修進度 193呻新店開業無期

■193與肥仔齊接受視像訪問。

■193過年前現身宣傳旗下期間限定店。

本港第五波疫情仍肆虐，各行各業均大受影響！ERROR成員郭嘉駿（193）原定上月底於紅磡開設Cafe，日前他與肥仔（梁業）以視像形式接受ViuTV節目《今日疫情》訪問，大呻生意大計受阻，裝修工程亦嚴重滯後，開業無期！193表示整間Cafe只有牆身整好，而早前有裝修工人確診，cafe的裝修工程一度停工，至於從內地訂的材料，亦因有中港跨境司機「中招」，導致不能順利運來香港。問到何時可以開業？193無奈地說︰「Delay到唔知幾時，每分鐘都係錢！我本來會係億萬富翁，但搞到我呢排好窮呀！」