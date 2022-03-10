DaDa透視誘惑令女仔心動

■香香大方任睇素顏刷牙Look。

熱愛行山的DaDa（陳靜）早前順手沿途執其他人遺下的垃圾帶走，獲不少網友大讚人靚心善，疫下留家亦冇偷懶勤做運動，昨日分享性感透視運動Look，Fit爆身材令女網友坦言「女仔見到都心跳」！DaDa亦發放正能量，留言建議大家要訓練自己在任何情況都能看到好的一面！岑麗香昨日就分享素顏起牀梳洗的輕快短片，又留言笑問：「大家每朝起身都會聽咩歌？」網民紛留言讚她可愛、天生麗質和十足20多歲的女生呢！