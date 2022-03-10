■具俊曄上車到檢疫酒店隔離10日。

■大S婚後才見老公，笑言生米已煮成熟飯。

■當年《娛樂百分百》，小S痛駡具俊曄，大S在旁落淚。

■具俊曄在綜藝節目《玩甚麼好呢》中親解光頭之謎。

■大S向在守候的傳媒送上特飲。

離婚三個多月的台灣女星徐熙媛（大S）前日突宣佈再婚，閃嫁20多年前舊愛韓團Clon（酷龍）成員具俊曄，二人再續前緣以來相隔兩地，只靠視訊談情。二人在韓國登記結婚後，具俊曄昨晨飛到台灣見新婚太太，抵達台灣後需到檢疫酒店接受10日隔離，他面對傳媒追訪時友善揮手示意。閃電再做人妻的大S未有露面，但透過酒店員工向守候的傳媒送上特飲慰勞。具俊曄昨日於早上11時許入境台灣，一身墨綠色衫和戴帽的他在採檢過程結束後，先拿手機自拍，然後親切地與在場傳媒揮手，態度友善；完成檢疫程序即上車駛往防疫酒店接受10日隔離檢疫。具俊曄入住與大S台北住所僅相隔兩公里的瀚寓酒店，並非傳聞中汪小菲的S Hotel，酒店員工稍後向守候的傳媒送上特飲，表示是大S特別交代，又指大Ｓ因為防疫規定無法親自出門打招呼感到不好意思。而大S接受台灣傳媒訪問時，對於二人在婚後才見面，她表示：「他還是當年的模樣，幻滅就幻滅，因為生米已經煮成熟飯，先愛了再說。」對於新姐夫抵台，小S（徐熙娣）直言期待，又笑言想經姐夫認識型男韓星，「最主要想問他認不認識崔宇植、張赫、朴敍俊，如果認識的話，下次到韓國可以交個朋友。」大S為具俊曄公開落淚大S在20多年前與具俊曄秘戀一年，遭男方經理人拆散，粉絲挖出當年「酷龍」到台灣接受大S和小S主持《娛樂百分百》的舊片，當時「酷龍」原定上節目宣傳專輯，但在前一日爆出具俊曄與大S情變傳聞，男方經理人竟以「時間不充足」為由推掉通告，小S在節目直播中痛罵具俊曄龜縮，連累她要承擔所有，大S就在旁落淚。具俊曄的光頭形象在韓國演藝界深入民心，近日他在「黃Viu煲劇平台」上架的韓國綜藝節目《玩甚麼好呢》親解長達30年的光頭之謎，他表示：「從25歲開始便有（脫髮）徵兆，那時候我就開始用一點黑彩噴霧。」節目公開了具俊曄年輕時的照片，令全場吃驚，主持人HaHa大讚：「哥那時候頭髮很多，是張國榮的髮型！」另外，被指與具俊曄撞樣的E02成員彭懷安昨日收到大堆短訊恭喜他，他在社交網發文自嘲：「我結咗婚已經差唔多兩年，但係今日一瞓醒收到好多恭喜我嘅msg，anyway多謝大家，我太太叫Ivy。」