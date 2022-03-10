碧咸與妻子捐千萬助烏克蘭兒童

■碧咸與家人捐出千多萬救助難民。

俄羅斯入侵烏克蘭受全球關注，前球星碧咸趁當地時間3月8日婦女節當日，在社交網上載了一段影片，呼籲大家伸出援手，救助烏克蘭人民，他形容當地情況：「母親被逼帶着孩子逃離，家庭四分五裂。兒童從牀上被帶走，一夜之間成為了難民，750萬兒童現在處於危險之中。」有知情者表示，碧咸與妻子Victoria見到烏克蘭難民場面感到心碎，因而決定發起籌款行動，二人更捐出100萬英鎊（約1,026萬港元）善款，幫助當地兒童。身為聯合國兒童基金會親善大使的碧咸指基金會的善款將援助當地兒童，包括醫療用品和向難民提供安全居所，「我與妻子代表了我們的家庭捐出款項，請和我一起支持聯合國兒童基金會在當地的工作。」