全智賢斥資3.2億購首爾商業大廈

■全智賢購下首爾江西區這棟三層高商廈。

韓劇天后全智賢早前因劇集《智異山》收視失利，被指失去部份廣告合約，但全智賢一向是演藝圈中的樓后，昨日有韓媒指，全智賢在首爾江西區的登村洞購下了整楝商業大廈，收購價高達505億韓圜（約3.2億港元）。該物業是由一集團與軍人互助會共同建造，樓高三層，2019年2月建成後租給大型電子公司作電器店；去年以2.22億售予國民銀行，全智賢於上月4日簽訂買賣合約，她需在三星期內完成轉讓登記。韓媒指由於銀行對該大廈抵押有上限，估計全智賢以200億現金加上銀行借貸305億購買該大夏。全智賢多年來投資有道，單在首爾就已經有四個物業，估計現時擁有的物業總值約5.7億港元。