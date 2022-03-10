喜見樂壇熱鬧 想同MIRROR合作 林峯甜爆拍戲受傷 會嗲老婆呵番

感激妻女■林峯好感激老婆張馨月及囡囡「格格」帶畀佢一個溫暖的家。

周身傷晒■為拍新片《九龍城寨·圍城》，林峯打到周身傷。

肉赤老公■張馨月肉赤老公拍戲受傷。

Sweet爆夫妻■張馨月成日上載同老公的甜蜜照到社交網。

生活情趣■兩公婆經常喺社交網放閃，張馨月「投訴」食咗老公畀嘅過期感冒藥。

開心大笑■林峯一提起老婆張馨月及囡囡小「格格」就笑晒口。

撚手羊扒■每次收工後，林峯第一時間返屋企享用老婆炮製嘅美食。

好受歡迎■林峯及容祖兒曾奪TVB《十大勁歌金曲》「最受歡迎男、女歌星」。

挑戰角色■林峯目前正跟古天樂、任賢齊拍電影《九龍城寨·圍城》。

開音樂會■5年前開完紅館個唱後，林峯專注影視工作。

假髮MV■林峯戴上假髮拍新歌《幼稚未完》MV。

新人輩出■提到MIRROR，林峯都想同佢哋交流吓。

5年前，林峯開完紅館個唱後專注影視工作，至今年重返樂壇於情人節推出新歌《幼稚未完》，唱出對舊愛的留戀。林峯表示人生會撞到唔同嘅人，所有經歷都成就o依家嘅自己，仲冧滋滋話每日收工即返歸，就算為大細女（妻女）辛苦打拼都係值得。林峯於2020年已簽約華納唱片，21年推出頭炮作《唱情歌的人》。新歌《幼稚未完》再同鄧智偉合作，是舊作《幼稚完》的續集。對於香港樂壇新人輩出，他說：「好開心o依家係百花齊放時代，我唔怕被搶風頭，反而好想同MC、洪嘉豪、馮允謙、MIRROR等合作，我都好鍾意MIRROR㗎！」至於係咪「華納一哥」？林峯就幽默道：「係就係一，係華納一份子呀！」每天為妻女打拼問到《幼稚未完》是否自己在愛情路上曾作幼稚舉動的寫照？他坦言：「人生都會經歷唔同嘅事，撞到唔同嘅人，冇可能一下子成熟，所有經歷都成就o依家嘅嘢，好感激太太（張馨月）及小朋友。」林峯對老婆發表愛的宣言，坦言每日都為大細女（妻女）而活：「雖然熱愛拍嘢，捱更抵夜有時都會呻吓辛苦，但o依家唔會，每日拍完嘢第一時間想返屋企見老婆同小朋友，尤其小朋友第一時間跑過嚟叫『爸爸』，乜都值得，好有家嘅感覺。」阿女主動吹傷口林峯又稱最近拍緊鄭保瑞執導嘅電影《九龍城寨·圍城》，42歲要挑戰拍打戲，打到傷痕纍纍，損手爛腳，還向記者展示手指被批咗一忽肉嘅傷痕，作為爸爸一啲都唔錫身：「我對劇組、武指好信任，其實咩年紀都要挑戰自己，做到嘅動作就盡做，因為呢啲作品係永恆嘅。多謝導演畀機會我，都希望往後喺動作方面會有更多嘗試。」問到老婆係咪好肉赤？他即笑晒口說：「老婆係會擔心嘅，不過佢全力支持我，會煲靚湯煮好嘢食畀我補番，每次受傷我會嗲佢話『我又整親喇，要呵呵，我哋都幾sweet㗎！』至於阿女更窩心，佢知我受傷就同我吹傷口，好sweet呀！真係咩都值得啦。」語畢，他又甜絲絲，情不自禁再開心share多啲：「有時被打親心口，老婆會同我按摩。」記者笑言兩公婆咁癡纏會否追多個B？他坦言都想生番個虎或兔B。採訪：方騫平攝影：葉君海 化妝：Raymond Yip