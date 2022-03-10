喜見樂壇熱鬧 想同MIRROR合作 林峯甜爆拍戲受傷 會嗲老婆呵番

林峯於2020年已簽約華納唱片，21年推出頭炮作《唱情歌的人》。新歌《幼稚未完》再同鄧智偉合作，是舊作《幼稚完》的續集。對於香港樂壇新人輩出，他說：「好開心o依家係百花齊放時代，我唔怕被搶風頭，反而好想同MC、洪嘉豪、馮允謙、MIRROR等合作，我都好鍾意MIRROR㗎！」至於係咪「華納一哥」？林峯就幽默道：「係就係一，係華納一份子呀！」
每天為妻女打拼
問到《幼稚未完》是否自己在愛情路上曾作幼稚舉動的寫照？他坦言：「人生都會經歷唔同嘅事，撞到唔同嘅人，冇可能一下子成熟，所有經歷都成就o依家嘅嘢，好感激太太（張馨月）及小朋友。」林峯對老婆發表愛的宣言，坦言每日都為大細女（妻女）而活：「雖然熱愛拍嘢，捱更抵夜有時都會呻吓辛苦，但o依家唔會，每日拍完嘢第一時間想返屋企見老婆同小朋友，尤其小朋友第一時間跑過嚟叫『爸爸』，乜都值得，好有家嘅感覺。」
阿女主動吹傷口
林峯又稱最近拍緊鄭保瑞執導嘅電影《九龍城寨·圍城》，42歲要挑戰拍打戲，打到傷痕纍纍，損手爛腳，還向記者展示手指被批咗一忽肉嘅傷痕，作為爸爸一啲都唔錫身：「我對劇組、武指好信任，其實咩年紀都要挑戰自己，做到嘅動作就盡做，因為呢啲作品係永恆嘅。多謝導演畀機會我，都希望往後喺動作方面會有更多嘗試。」問到老婆係咪好肉赤？他即笑晒口說：「老婆係會擔心嘅，不過佢全力支持我，會煲靚湯煮好嘢食畀我補番，每次受傷我會嗲佢話『我又整親喇，要呵呵，我哋都幾sweet㗎！』至於阿女更窩心，佢知我受傷就同我吹傷口，好sweet呀！真係咩都值得啦。」語畢，他又甜絲絲，情不自禁再開心share多啲：「有時被打親心口，老婆會同我按摩。」記者笑言兩公婆咁癡纏會否追多個B？他坦言都想生番個虎或兔B。
採訪：方騫平
攝影：葉君海 化妝：Raymond Yip