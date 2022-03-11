爸爸羅樂林康復出關 羅苡之上周確診病情好轉

■羅苡之日前貼出陽性檢測結果。

早前快測曾呈陽性的「大龍生」羅樂林已康復「出關」，他的女兒羅苡之則在上周中招！羅苡之昨日接受本報記者訪問時透露：「之前爸爸唔好彩中咗，我同佢哋住得近，所以由我俾日用品佢哋，只係放喺門口，同佢冇接觸。我上周五晚起唔舒服，做快測係陰性，第二日再做係陽性。」羅苡之稱之前曾到超市，可能被沒病徵者傳染。羅苡之發病頭數日最辛苦及曾失聲：「高燒低燒，時熱時凍，乖乖食藥飲好多水及休息，到第三、四日已好好多。」而身在上海的老公陳志健，每日早午晚都會致電慰問她。另外，已打齊三針的嚴淑明一個星期前確診，仍在自我隔離的她昨以短訊回覆本報記者表示：「現在狀態好好多。」