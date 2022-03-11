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薛家燕捐湯包快測包撐抗疫

2022-03-11 列印
■薛家燕祝確診者早日康復。
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薛家燕有見疫情下確診人數持續高企，日前聯同善長捐贈逾2000包抗疫湯包、1000盒快測包等物資，派發予劏房低收入家庭、單親家庭及獨居長者，並優先贈予確診後家居隔離的無助家庭。該批保健產品透過莒光文化服務基金，分發予多個社福單位及深水埗、天水圍、北區弱勢社群。■曾醒明（右）亦參與派發義舉。
■曾醒明（右）亦參與派發義舉。


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