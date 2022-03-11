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何依婷割良性瘤翌日出院

2022-03-11 列印
■何依婷坦言是第一次全身麻醉接受手術。
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何依婷昨於社交網自爆剛做完小手術出院，其後接受本報電話訪問時表示，前日入院割除數厘米大的良性瘤，昨日出院回家休息，但不願透露腫瘤所在位置，只說傷口仍有點痛，要吃止痛藥及抗生素，沒有其他不適。曾扮演醫生的她亦坦言：「全身麻醉做手術是第一次，入手術室都會驚！」

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