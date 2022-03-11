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湯漢斯《木偶奇遇記》造型曝光

2022-03-11 列印
■湯漢斯扮演視小木偶如兒子的老木匠。
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迪士尼昨日發佈經典動畫作品《木偶奇遇記》（Pinocchio）的真人版電影首張劇照，可見主角小木偶皮諾丘外，由奧斯卡影帝湯漢斯飾演的老木匠蓋比特（Geppetto）造型亦告曝光！這次亦是湯漢斯繼《阿甘正傳》後，再與名導羅拔湛米基斯合作，該片預計會在今年9月於Disney+獨家上架。

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