湯漢斯《木偶奇遇記》造型曝光

昨晚第二場五班千二米賽事，頭馬由韋達馬房的「各取所需」取得，此駒來港時評七十分，跑過三季共二十九場之後，終於在五班賽打開勝利之門。至於鞍上人希威森今場憑「各取所需」贏馬後，季內暫時有三場頭馬在手，而最...

2022-03-10