保錡唔識冧女 肥仔可憐蟲 193 Dee哥笑爆陳年追女冧招

■保錡細個個樣，又真係幾鬼宅。

■保錡跟沙津（張沛樂）拍拖1年，去年底低調分手。

■肥仔同初戀女友阿芬拍拖8年，去年宣佈分手。

■見到肥仔個樣，知大家會好想郁手。

■MV除了有Kay做女主角，仲有張繼聰驚喜現身。

■193個樣好似好純情！

■Dee哥同演員文芊澄出道前已拍拖，感情穩定。

■Dee哥都真係保持到水準！

■193去年傳跟Dee姐（陳海寧）地下情，有指兩人已分手。

ERROR四子剛推出新歌《愛情值日生》，MV搵來天后謝安琪（Kay）及老公張繼聰演出，推出兩周點擊已過100萬，成績理想。MV中，四子狂發功冧Kay，現實中，四子又有何冧女絕招呢？外界眼中經驗最豐富的保錡，接受《頭條》獨家剖白時竟然話唔識；而肥仔經歷就最慘；Dee哥就最有心思；193就最浪漫，想知詳情就要睇落去，不過今次訪問因疫情影響，訪問段片只得聲冇得見住樣，「錯粉」請見諒！對於《愛情值日生》反應好，ERROR認為張繼聰夫婦加持有一定幫助，不過他們仍未滿意成績。肥仔坦承好鍾意同MIRROR比較。「佢哋一日就百幾萬，我哋兩個禮拜先至百幾萬，都會有啲唔敢講出嚟，哈哈！MIRROR點解咁容易嘅，唔可以話佢哋離譜，係壯舉嚟嘅。」肥仔亦笑言「錯粉」女性居多，「o依家有阿Kay喺度，應該多咗好多麻甩佬過嚟。」保錡細個好鬼宅MV中，ERROR四子都各出奇謀冧女神Kay，問四子現實冧女招，緋聞多多的保錡竟然話自己唔識冧女喎！難怪連班兄弟都睇唔過眼！保錡：我唔識㗎！（全部一齊笑）Dee哥：講唔識都有少少冧女嘅感覺！（全部一齊笑）保錡：難道沒練習太耐，感覺都追不回來，試圖再努力愛，也顯得不自在（麥浚龍《耿耿於懷》歌詞）。頭條：幾耐冇練習？保錡：我由中學開始做兵，已經冇練習呢樣嘢，因為我細個係戴金絲眼鏡嘅宅男嚟，有少少內向，唔係好夠膽同人哋講嘢。頭條：好似193喺MV個造型？保錡：冇咁靚仔O添！以前出街係着學校體育服，同埋白飯魚，因為窮窮哋。肥仔：小學6年級仲着緊1年級嗰啲Size，哈哈！保錡：係呀！同埋條領一定好黃。頭條：拉到條褲上心口嗰啲宅男？保錡：咁又唔會咁宅嘅。肥仔：因為佢唔着嘅。保錡：我都有少少造型，都想抄嗰啲《爆旋陀螺》或者抄少少《數碼暴龍》「太一」嗰啲造型。Dee哥追女顯才華向來有諗頭的Dee哥，冧女一樣有心思，連保錡都讚佢有才華。Dee哥：我最威嗰次，試過為咗追一個女仔，由見到佢第一日到成功同佢一齊，有一個月時間，我寫咗本日記畀佢囉！呢個一個月日記，講我識佢到同佢一齊之間嘅感覺。保錡：嘩！咁細個已經咁有才華！頭條：咁係咪一個月之後就分咗手？Dee哥：我頂你呀！啱啱一齊你就話我分咗手。初戀喺學校，呢次係第2次拍拖，嗰時18歲，啱啱考完會考，都拍咗一段時間，唔夠1年，應該有8、9個月！頭條：1個月用咩招數追到？Dee哥：以前科技冇咁發達，智能手機嗰時先啱啱崛起，冇咁依賴通訊科技去同人交流，嗰時會約出嚟見面多啲，感覺會容易啲產生。頭條：個女仔收到本日記有咩反應？Dee哥：好開心，好Sweet，我依稀記得，但太耐10幾年前啦！肥仔溝女見光死至於肥仔竟然一出手就失敗收場，認真慘慘豬。肥仔：我以前真係唔識溝女，嗰時買《Yes!》雜誌，睇「MISS SEX」，後面有啲人寫自己咩台（Call台），我真係有試過Message同台嘅女仔，都真係有試過約過出去見過一次，咁啱個女仔生日，買咗隻碟畀佢，之後就冇再見過喇！哈哈！頭條：因為見面之後，佢唔係想像中咁樣？肥仔：因為大家都咁覺得囉！哈哈！頭條：送咗隻咩唱碟？肥仔：一個女歌手嘅碟，佢要求嘅，我真係唔識得追女㗎！我都真係見步行步。193冧女都偷懶向來自認醒目仔的193，冧女都一樣好識走精面，貫徹他一貫風格。193：我以前會送手摺擺入個透明樽嗰啲星星，係好浪漫呀！第一次真係自己摺嘅，但係自己摺好辛苦，梗係買個細啲嘅樽，之後第2、3次拍拖，梗係喺出面買，點知其中一個女朋友就發現咗係買返嚟，唔知點解會發現，可能畀佢問時自己心虛。肥仔：定係你自己冇收埋張單呀？193：單唔會入埋落去嘅，跟住佢（女友）之後規定，叫我喺張紙入面寫完心意先再摺，佢話可以慢慢拆開睇我啲心意嘛，所以我就飛咗佢喇！再追問四子有冇試過辜負過女仔，最想跟對方講咩時，四人齊默不作聲，保錡更玩潛水。193：我唔記得啦！但同佢講你走寶喇！（全部狂笑）Dee哥：負完人仲要講你走寶，哈哈！好正呀!肥仔：你走寶喇！因為我變咗大明星喇！採訪：杜杜