■「Yessa」今季面對不一樣的「余家聰」。

■Sofiee再演「Yessa」，面對「Ryan」感受特別深。

■Sofiee大讚劇組神還原「神聖幾何學會」場景。

吳海昕（Sofiee）繼ViuTV原創劇《二月廿九》後，再飾演前傳《940920》女主角「Yessa」，她坦言今次演出比上次較易投入角色更輕鬆，不過由於有不少場面要重演前作，有一定難度。雖然Sofiee很享受跟整個團隊合作，大家如家人一樣親切，但她坦言不贊成再有第三季，反而希望原班人馬再開新劇。 採訪：杜淑霞 攝影：沈健程 髮型：Zap Tang@Toni & Guy 化妝：Onki Lau 服裝：Marimekko@marimekkohk劇中有不少神還原《二月廿九》場面，不但獲觀眾大讚，Sofiee置身「神聖幾何學會」等場景也感到好神奇，「所有嘢都一模一樣，神秘學嘅擺設水晶，連沙發塊布都係一樣。」不過再重演這些戲，她認為有難度，「我覺得幾得意，做演員成日都話可唔可以畀我做多次，一定會做得更加好，但原來重新做返一次係好難，因每個表演都係獨一無二，同埋導演係會喺現場攞住個電話喺度睇返之前啲戲，譬如佢會話你呢秒手指尾好似郁咗少少，唔得要再拍。」Sofiee再演「Yessa」感受特別深，亦減少了《二月廿九》時壓力，「第一季好多戲份好大壓力，同埋成條主線都喺我度，今次經歷咗上一季，已經好了解個角色，好了解其他人物背景，今次好放鬆去做，對團隊亦好有信心，有啲人係第三次合作，基本上我哋一埋位戲都唔使排，第一個Take已經係最好，大家已經好有默契。」不過對於再開第三季，她反而不太贊成，「我諗唔好啦！哈哈！如果要寫都會寫到，但係我覺得今季個結局冇辦法再超越，個結果係苦中帶甜，又令人學懂成長，如果再開都係同一個班底第二個故事。」疫情下Sofiee好感恩工作未有停，今年仲會嘗試舞台演出，「一個愛情劇，可能導演有睇咗《二月廿九》覺得我有啲鄰家感覺，唱歌係副線，唔係真係啲歌劇，係啲抒情歌，我本身係幾恐懼唱歌，本身個聲底都有少少窄，遲啲都會去學唱歌，嚟緊呢兩、三個月會好專心去研究舞台呢樣嘢，做舞台劇好難，要記台詞同埋現場感，拍戲拍劇可以NG好多次，但舞台係即興。」