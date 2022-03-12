「安心偷食」穿煲3年 許志安簽約環球誓做好人

環球唱片方面昨日證實，已和許志安簽約：「許志安已簽約環球，再續合作緣份，早期曾加盟正東，現在再次加盟環球大家庭。工作計劃稍後再公佈，謝謝！」有指安仔是隨經理人黃柏高（Paco）回歸環球，並得到環球高層黃劍濤再給予機會。
安仔在3年前被揭與黃心穎齊出軌，「安心偷食」醜聞哄動全城，兩人形象盡毁！安仔隨即開記招向老婆鄭秀文（Sammi）道歉，自認是「壞咗嘅人」兼停工反省。14個月後，安仔亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》試水溫，其後獲邀到台灣參演擬在今年播出的劇集《接招吧！製作人》。
望能多關心社會
安仔被指在停工期間，和Sammi一樣勤做運動，不時會跟老友蘇永康做善事，安仔被指曾對好友透露，希望以後除做好工作及照顧家庭外，亦希望能抽空多關心社會。看來他已有信心，遠離「壞咗嘅人」做個「好人」！而Sammi和好友亦紛鼓勵安仔重踏舞台。
安仔亦不時在社交網分響自彈自唱短片積極準備再戰樂壇，據悉，安仔希望環球方面低調處理他簽約的事，不用舖張行事，但仍有這個消息流出，昨日獲環球證實其事。而黃心穎在被揭偷食後與馬國明終告分手，其後曾與Rubberband成員泥鯭（黎萬宏）傳緋聞，星途則毫無起色，每每傳她擬復出即惹來網民嘲諷。