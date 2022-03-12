憑《怒火》膺最佳導演 霆鋒代已故陳木勝領獎

■《怒火》導演陳木勝前年病逝。

■謝賢憑《殺出個黃昏》首奪影帝獎。

第28屆香港電影評論學會大獎早前已宣佈各獎得主，但頒獎典禮因疫情改以錄播形式於昨日發佈，名導陳木勝（Benny）遺作《怒火》榮獲最佳導演及推薦電影獎，該片男主角謝霆鋒代為領獎，並代陳木勝的遺孀致謝詞道：「好多謝影評會、業界人士、影評人及廣大觀眾，對Benny導演的支持與肯定。Benny一直都在追尋他心目中完美的電影夢。希望他這一份堅毅丶不屈不撓的精神，可以感染與鼓勵到大家繼續向前，堅持自己的夢想，活出精彩，永不放棄！多謝大家！」另外，霆鋒的父親謝賢憑《殺出個黃昏》奪得最佳男演員獎，謝賢表示：「多謝大家，好開心得獎！」