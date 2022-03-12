班尼狄上月在荷里活星光大道「打星」時，曾表達支持被俄羅斯軍隊入侵的烏克蘭，「我支持烏克蘭人民，亦支持反對盜賊統治和試圖阻止統治者愚蠢地進行暴行的俄羅斯人民。我們不能再退後。」
班尼狄攞獎不忘撐烏克蘭
班尼狄上月在荷里活星光大道「打星」時，曾表達支持被俄羅斯軍隊入侵的烏克蘭，「我支持烏克蘭人民，亦支持反對盜賊統治和試圖阻止統治者愚蠢地進行暴行的俄羅斯人民。我們不能再退後。」
拒隔離令將被檢控 鄧炳強企硬：入營無得揀
近期接連有確診市民拒絕去隔離設施，保安局局長鄧炳強「企硬」，強調遵守隔離令是法律要求和防疫責任，已成立專隊跟進有關個案，前日已上門到訪七十九個住戶，其中一人仍拒絕，將可能發出傳票檢控。但有市民指現時隔...
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實現經濟目標須宏觀政策支持 李克強：高水平上的穩就是進
新冠肺炎疫情及俄烏局勢雙重夾擊下，全球經濟再陷入衰退，中國今年經濟增長目標定於約百分之五點五，國務院總理李克強指要實現目標不容易，強調在「高水平上的穩，就是進」；另外對於俄烏局勢，李克強指應當盡最大努...
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西歐拒烏克蘭快速加入歐盟
烏克蘭總統澤連斯基曾要求加快成為歐盟成員國，獲東歐國家支持，但西歐成員國表明，不支持烏克蘭尋求快速成為歐盟成員；另外，國際貨幣基金組織總裁表示，在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭所帶來經濟衝擊下，國基會料會調低今...
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美景台L形巨廳顯氣派
西半山干德道，是著名豪宅地段之一，是次精選的美景台正坐落於此，享有高度私隱，加上位處小學11校網，是不少實力家長客置業考慮。放盤單位更為大戶開則，實用面積2310方呎，四房兩廁，巨型L大廳已擺放巨型家...
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港股挫336點 中概科技股重災
五隻中概股面臨被美國除牌危機，加上美國上月通脹再創40年新高，以及俄烏會晤無進展，港股昨日曾挫逾800點，低見20079點，創近六年低位，兩萬關岌岌可危，午後跌幅收窄，恒指收報20553點，跌336點...
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戒海鮮波由卡尼入手 「爭四刺客」降魔
熱刺近期英超曾勇挫曼城和大炒愛華頓，又不敵狼隊和般尼。領隊干地直言主力射手哈利卡尼正是球隊的寫照，下令此子今晚英超爭四大戰作客盛傳軍心不穩的曼聯，保持上場梅開二度的神勇表現，後者也承諾完成任務領軍取勝...
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「安心偷食」穿煲3年 許志安簽約環球誓做好人
人夫許志安與時為馬國明女友的黃心穎，在的士車廂極度親暱的片段於2019年4月中流出哄動全城，安仔極速開記招自認是「壞咗嘅人」兼停工思過，並公開向老婆鄭秀文（Sammi）道歉其後獲原諒，前年復出上Viu...
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盧永雄 - 特首的新五個標準｜巴士的點評
香港特首選舉推遲到五月八日舉行，大家關注未來的特首人選。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍於三月九日在北京會見港區政協委員時，談到愛國者治港的問題，他的說話透露了新焦點。夏主任提及到愛國者治港時說，之前...
2022-03-12
- 李純恩 - 一日春遊｜好好過日子
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- KellyChu - 仁濟設支援熱線 助隔離者釋放情緒｜Executive日記
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仲達 - 劍在九天坐位望贏 ｜頭號目標
第二場五班一四○○米。「劍在九天」今季轉到沈集成馬房，而且可以由五班起步，本以為很快便可打開勝門，怎料跑了八仗只能取得兩亞，相信幕後都始料未及。不過留意到連同今仗在內，此駒近五仗有四次配潘頓或莫雷拉，...
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