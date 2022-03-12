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班尼狄攞獎不忘撐烏克蘭

2022-03-12 列印
■班尼狄攞獎不忘撐烏克蘭。網上圖片
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「奇異博士」班尼狄甘巴貝治日前在美國聖芭芭拉國際電影節獲頒成就獎，他上台領獎時展示烏克蘭國旗，並在台上表示：「我與烏克蘭團結一致！」

班尼狄上月在荷里活星光大道「打星」時，曾表達支持被俄羅斯軍隊入侵的烏克蘭，「我支持烏克蘭人民，亦支持反對盜賊統治和試圖阻止統治者愚蠢地進行暴行的俄羅斯人民。我們不能再退後。」

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