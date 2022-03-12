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BTS首爾騷禁歡呼 V自爆勁咳非染疫

2022-03-12 列印
■BTS相隔兩年半再舉行實體演唱會。
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防彈少年團（BTS）前日在首爾蠶室綜合運動場，舉行相隔兩年半以來，首場有現場觀眾的演唱會，因疫情關係，場內觀眾限1.5萬人，但禁止站立、歡呼及唱歌；鼓掌、舉手和揮動手燈則可。BTS成員V（金泰亨）就自爆：「昨日的空氣微粒及粉塵很嚴重，我對粉塵很敏感，所以咳得很厲害。」他亦強調不是再次確診新冠肺炎，着粉絲不用擔心呢！■V在社交網分享舞台照。
■V在社交網分享舞台照。


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