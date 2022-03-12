BTS首爾騷禁歡呼 V自爆勁咳非染疫
拒隔離令將被檢控 鄧炳強企硬：入營無得揀
近期接連有確診市民拒絕去隔離設施，保安局局長鄧炳強「企硬」，強調遵守隔離令是法律要求和防疫責任，已成立專隊跟進有關個案，前日已上門到訪七十九個住戶，其中一人仍拒絕，將可能發出傳票檢控。但有市民指現時隔...
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實現經濟目標須宏觀政策支持 李克強：高水平上的穩就是進
新冠肺炎疫情及俄烏局勢雙重夾擊下，全球經濟再陷入衰退，中國今年經濟增長目標定於約百分之五點五，國務院總理李克強指要實現目標不容易，強調在「高水平上的穩，就是進」；另外對於俄烏局勢，李克強指應當盡最大努...
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西歐拒烏克蘭快速加入歐盟
烏克蘭總統澤連斯基曾要求加快成為歐盟成員國，獲東歐國家支持，但西歐成員國表明，不支持烏克蘭尋求快速成為歐盟成員；另外，國際貨幣基金組織總裁表示，在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭所帶來經濟衝擊下，國基會料會調低今...
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美景台L形巨廳顯氣派
西半山干德道，是著名豪宅地段之一，是次精選的美景台正坐落於此，享有高度私隱，加上位處小學11校網，是不少實力家長客置業考慮。放盤單位更為大戶開則，實用面積2310方呎，四房兩廁，巨型L大廳已擺放巨型家...
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港股挫336點 中概科技股重災
五隻中概股面臨被美國除牌危機，加上美國上月通脹再創40年新高，以及俄烏會晤無進展，港股昨日曾挫逾800點，低見20079點，創近六年低位，兩萬關岌岌可危，午後跌幅收窄，恒指收報20553點，跌336點...
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戒海鮮波由卡尼入手 「爭四刺客」降魔
熱刺近期英超曾勇挫曼城和大炒愛華頓，又不敵狼隊和般尼。領隊干地直言主力射手哈利卡尼正是球隊的寫照，下令此子今晚英超爭四大戰作客盛傳軍心不穩的曼聯，保持上場梅開二度的神勇表現，後者也承諾完成任務領軍取勝...
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「安心偷食」穿煲3年 許志安簽約環球誓做好人
人夫許志安與時為馬國明女友的黃心穎，在的士車廂極度親暱的片段於2019年4月中流出哄動全城，安仔極速開記招自認是「壞咗嘅人」兼停工思過，並公開向老婆鄭秀文（Sammi）道歉其後獲原諒，前年復出上Viu...
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盧永雄 - 特首的新五個標準｜巴士的點評
香港特首選舉推遲到五月八日舉行，大家關注未來的特首人選。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍於三月九日在北京會見港區政協委員時，談到愛國者治港的問題，他的說話透露了新焦點。夏主任提及到愛國者治港時說，之前...
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- 李純恩 - 一日春遊｜好好過日子
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- KellyChu - 仁濟設支援熱線 助隔離者釋放情緒｜Executive日記
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- 輝瑞 - 感謝醫護付出 對抗嚴峻疫情｜168‧家‧健康
- 梁家權 - 花甲王有大食大｜好味大過天
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仲達 - 劍在九天坐位望贏 ｜頭號目標
第二場五班一四○○米。「劍在九天」今季轉到沈集成馬房，而且可以由五班起步，本以為很快便可打開勝門，怎料跑了八仗只能取得兩亞，相信幕後都始料未及。不過留意到連同今仗在內，此駒近五仗有四次配潘頓或莫雷拉，...
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