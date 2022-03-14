另外，曾與不幸身亡的兩名工作人員一起共事的金鐘視帝吳慷仁前晚也在社交網貼文表示哀痛：「我們都太客氣，一句拜託，一句謝謝就勉強地點了頭……好像辛苦一點也沒關係……心裏很悶，因為想一想，如果體制的運作有問題……我應該也是幫兇，因為我就是那個逞強拼命工作的人，因為我對超時心軟，因為我不夠保護自己。」
幕後墮谷亡 吳慷仁自責變幫兇炎亞綸罷工籲正視拍攝安全
另外，曾與不幸身亡的兩名工作人員一起共事的金鐘視帝吳慷仁前晚也在社交網貼文表示哀痛：「我們都太客氣，一句拜託，一句謝謝就勉強地點了頭……好像辛苦一點也沒關係……心裏很悶，因為想一想，如果體制的運作有問題……我應該也是幫兇，因為我就是那個逞強拼命工作的人，因為我對超時心軟，因為我不夠保護自己。」
鍵盤雪櫃門水龍頭等高危 消毒專家揭辦公室 五大病毒黑點
近日染疫人數維持在三萬多人的水平，反映新冠疫情高踞不下。有清潔消毒公司指出，自第五波疫情爆發以來，寫字樓爆疫個案大增，消毒服務定單急升四、五倍，員工每天出動消毒，做足十二小時，他們會針對辦公室五大暗藏...
2022-03-14
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實現經濟目標須宏觀政策支持 李克強：高水平上的穩就是進
新冠肺炎疫情及俄烏局勢雙重夾擊下，全球經濟再陷入衰退，中國今年經濟增長目標定於約百分之五點五，國務院總理李克強指要實現目標不容易，強調在「高水平上的穩，就是進」；另外對於俄烏局勢，李克強指應當盡最大努...
2022-03-12
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烏軍事基地遇襲九死57傷 內媒：俄烏有望簽停火協議
俄羅斯入侵烏克蘭已超過兩周，俄軍繼續轟炸烏克蘭多個城市，戰火甚至蔓延至近波蘭邊境，西部城市利沃夫一個軍事訓練基地受襲，至少九死五十七傷。此外，內地傳媒引述烏方指，烏俄有望就停火等簽署全面協議。俄軍繼續...
2022-03-14
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美景台L形巨廳顯氣派
西半山干德道，是著名豪宅地段之一，是次精選的美景台正坐落於此，享有高度私隱，加上位處小學11校網，是不少實力家長客置業考慮。放盤單位更為大戶開則，實用面積2310方呎，四房兩廁，巨型L大廳已擺放巨型家...
2022-03-12
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除牌危機拖累 中概股無運行 戰火燒港股 二萬關勢危
烏克蘭戰火持續，美股三大指數上周五齊齊下跌，受5隻中概股面臨除牌危機，以及滴滴傳取消來港上市計劃的消息拖累，在美中概股更是「無運行」。有市場人士認為，恒指夜期低水近五百點，加上黑期跌穿二萬點等，恒指今...
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哥帥忌憚閃電俠 命犯「水」逆
連同首循環主場負0:2，曼城近八次英超對水晶宮僅四勝兩和兩負，今晚聯賽作客再遇對方，領隊哥迪奧拿坦言忌諱三分。尤其主隊左翼韋費特沙夏，以及備受注目的年輕右翼米高奧利斯踢出唯快不破的閃電式突襲，連哥帥都...
2022-03-14
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經歷慘痛教訓學識做人 冼靖峰最愛沖涼搞創作
「聲夢」冼靖峰（Archie）早前推出首支個人單曲《一個人的幸福》，推出一個月已過100萬點擊，成績理想，不過原來由錄音開始，他已遇到不少困難。一向有創作習慣的他，也有想過新歌用自己作品，但最後都是沒...
2022-03-14
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李純恩 - 全民檢測和圍封｜好好過日子
香港說要全民檢測，以為馬上就要執行，結果又沒了音信，「全民檢測」變了「傳聞檢測」。這只能說疫情變化萬千，特區政府要追上形勢發展，所以政策也只好——「朝令夕改」不好聽——千變萬化了。想想也是，以現在一天...
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潘頓帽子戲法 蔡約翰中三元 田泰安四W連連封王
昨日舉行周六賽事，田泰安勝出偉廄「添有運」、姚廄「魅影揚飛」、蔡廄「好眼光」和東廄「連連有盈」，另加兩亞一季，於第九場賽後已成為騎師王。至於潘頓憑蔡廄「勝得精彩」、呂廄「包裝必勝」和東廄「合夥雄心」三...
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