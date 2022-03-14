幕後墮谷亡 吳慷仁自責變幫兇炎亞綸罷工籲正視拍攝安全

■吳慷仁歎沒有保護好自己與工作人員。

■百白亦炮轟劇組玩命。

由炎亞綸、張睿家及姚愛寗等主演的劇集《初擁》兩名工作人員日前意外墮谷身亡，炎亞綸率先罷工，要求劇組正視拍攝安全問題，否則停止與該製作單位的合作。另一女演員百白（白靜宜）亦在網上Po文爆劇組的無理要求，更以「我們不是在拍片，我們在玩命。」形容劇組的要求。另外，曾與不幸身亡的兩名工作人員一起共事的金鐘視帝吳慷仁前晚也在社交網貼文表示哀痛：「我們都太客氣，一句拜託，一句謝謝就勉強地點了頭……好像辛苦一點也沒關係……心裏很悶，因為想一想，如果體制的運作有問題……我應該也是幫兇，因為我就是那個逞強拼命工作的人，因為我對超時心軟，因為我不夠保護自己。」