小Justin老婆突中風入院 醫生指或受新冠病毒感染

■Hailey一向注重健康，突然中風令人費解。

加拿大天王Justin Bieber的25歲名模妻子Hailey Bieber，日前出現類似中風的症狀而被送往醫院急救，但她現已出院回家休養。事後Hailey親自在社交網報平安，兼講述事發經過，「在星期四早上，我正和丈夫一起吃早餐，但突然就出現了類似中風的症狀，接着就被送往醫院。他們發現我的大腦出現了一個非常小的血塊，這導致了一點點缺氧，但我的身體已自行讓血塊通過，我在幾個小時內完全康復了。」Hailey在貼文中透露現已回到家中，並且正在好轉，據與Hailey相熟的消息人士透露，她已接受了全面檢查、以找出病因。醫生擔心她的症狀可能與新冠肺炎有關，因其丈夫Justin最近亦感染了該病毒，醫生懷疑Hailey可能受到感染而不自知。