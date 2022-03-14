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Sammi化身KOL 為影碟開箱宣傳

2022-03-14 列印
■Sammi為自己的影碟宣傳。
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第五波疫情爆發後，藝人工作大受影響，不少活動受限聚令影響而被迫取消，天后鄭秀文（Sammi）雖已停下手頭工作，留家抗疫的同時也要親自出手，事關早前唱片公司為她在去年生日時舉行的演唱會《Sammi Listen to Mi Birthday Gig》出了Blu-ray影碟，Sammi為宣傳即化身KOL，在社交網上，將全新影碟以拆箱方式展示給大家看，她更留言：「自己sale吓先，最新作品，發售中。」實行自己產品自己宣傳。

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