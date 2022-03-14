陶大宇獲阿姐讚紅遍全球

陶大宇早前以獨特唱腔及舞姿演繹劉德華的《倒轉地球》，立即在網上爆紅，前晚他為TVB籌款節目《博愛歡樂傳萬家》特別選唱這首歌揭開序幕，令現場氣氛變得高漲，雖然因疫情關係沒有現場觀眾，但台下仍有多位博愛總理，眾人投入跟着打拍子。同場的司儀汪明荃（阿姐）及林盛斌等也走到台前伴舞，阿姐更配合大宇的「水撥式」舞姿一齊玩，更大讚：「陶大宇真係紅遍全球、成個東南亞，劉德華都唔夠你。」今次大宇的表演為博愛籌得80萬善款。